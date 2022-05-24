潘鐵珊：美或撤關稅　受惠股逐隻捉

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

美國總統拜登周一（23日）表示考慮撤銷部份對華關稅，咩板塊受惠程度最大？另外，內地持續推出穩經濟財政政策，包括階段性減徵部分乘用車購置稅600億元人民幣，加上早前傳出有意延長新能源車補貼，為車企頻頻注入強心針。當中，吉利(00175)及長汽(02333)顯著跑出，本月以來累升逾一成！潘鐵珊認為，目前部署4S股較車股更具值博率，吼邊隻水位最多？

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