連敬涵：滙控不宜追　銀行股無水位？趁跌吼車股？阿里巴巴業績前瞻！

嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

美國聯儲局5月會議紀要出爐，大多數官員傾向在未來兩次會議各加息50個基點，對銀行股刺激作用有多大？滙控(00005)昨日（25日）彈逾3%後，今早（26日）回軟，是上車機會還是預示不宜追？市場氣氛未見改善，但連敬涵認為，趁大市調整可優先考慮汽車股！當中睇好邊隻？阿里巴巴(09988)今日收市後公布業績，本周至今累跌近8%，目前適宜短炒博績後反彈嗎？

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