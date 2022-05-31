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31/05/2022

新能源企業進入無補貼階段　林嘉麒仍睇好：有買貴冇買錯！內需股邊隻可追落後？

#hot talk 1點鐘 #新能源股 #發改委 #青啤 #00168 #內需股 #元宇證券 #港股 #分析 #林嘉麒
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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

 

　　內地發改委及能源局發布《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，提及近年進入平價無補貼發展階段，新能源股正式進入汰弱留強階段？不過，方案亦指，新能源項目有望版納入REITs，意味融資渠道增加，流動性將相應提高。林嘉麒豪言「新能源股有買貴，冇買錯！」上中下游邊個板塊看高一線？隨著內地疫情緩和，內地5月製造業採購經理指數（PMI）報49.6勝預期，加上政策落地力谷經濟，內需股繼續落鑊。青啤(00168)遭復星國際(00656)悉數減持隨市向上，邊隻內需股可望追落後？

 

 

影片網址：https://youtu.be/dkHwOeU9H2A?t=123

 

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