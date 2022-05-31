新能源企業進入無補貼階段　林嘉麒仍睇好：有買貴冇買錯！內需股邊隻可追落後？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

內地發改委及能源局發布《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，提及近年進入平價無補貼發展階段，新能源股正式進入汰弱留強階段？不過，方案亦指，新能源項目有望版納入REITs，意味融資渠道增加，流動性將相應提高。林嘉麒豪言「新能源股有買貴，冇買錯！」上中下游邊個板塊看高一線？隨著內地疫情緩和，內地5月製造業採購經理指數（PMI）報49.6勝預期，加上政策落地力谷經濟，內需股繼續落鑊。青啤(00168)遭復星國際(00656)悉數減持隨市向上，邊隻內需股可望追落後？

影片網址：https://youtu.be/dkHwOeU9H2A?t=123

►把時間軸拉到02:02開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89