【美股篇】黃偉康：一個原因續看好中概股月內表現！銅股未升完　呢三隻追得過！

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

中概股連續第二個交易日跑贏大市，納斯達克中國金龍指數隔晚（7日）升逾3%。黃偉康預計，美國將於本月，即首批關稅到期前取消延續關稅，料有利中概股氣氛。目前邊隻仲有水位？Andrew又指，踏入後疫情時期，全球製造業復甦，相信美國11月中期大選前將持續谷基建，繼續看好資源股，認為呢三隻銅股追得過！

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