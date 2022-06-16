潘鐵珊：港股先高後回有冇啟示？煤價下跌風險　煤炭股等收息？三桶油策略！

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

美國聯儲局宣布加息0.75厘，隔晚美股造好，惟港股早市先高後回，半日跌85點，不升反跌有冇啟示？發改委促做好煤炭穩價穩量工作，以確保供電穩定，國務院副總理韓正則要求重點產煤區增產，煤價下跌風險有多大？三桶油今早跌幅同樣顯著，油價後市如何走？

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