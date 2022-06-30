潘鐵珊：前瞻7月港股走勢！新股潮到　邊隻抽得過？醫療股食胡時機至？

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

港股牽起新股潮，7月暫時有10隻新股上市。惟回顧6月新股上市表現，多數新股上市後均跌穿招股價。展望7月，新股表現隨大市氣氛好轉而改善？新股短線部署策略係點？醫療股近日走勢反覆，升勢接近水尾？有貨者宜先食胡？

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