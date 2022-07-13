【美股篇】黃偉康：美國6月通脹數據前瞻　百事業績勝預期　抗通脹之選？銀行股業績潮到！

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美國今晚公布6月通脹數據，市場關注通脹會否再創新高，甚至左右聯儲局月底嘅加息決定。通脹數據如何影響美股短期走勢？踏入美國企業業績期，百事可樂（PEP）第二季業績勝預期，公司上調全年業績指引，更表明加價應付通脹。百事能成為抗通脹之選？銀行股大摩（MS）及摩通（JPM）業績明天放榜，黃偉康會為大家前瞻銀行股業績。

影片網址：https://youtu.be/UoqMnTPL2iA?t=36

►把時間軸拉到00:35開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89