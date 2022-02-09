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09/02/2022

虎年樓市不應太樂觀，但不用悲觀

#樓市 #買樓 #加息 #業主
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有報章在去年底為樓市走勢做了一個調查，訪問了50地產界人士，調查的結果是意見是非常一致，全部被訪者都認為2022年樓市會上升，但是很保守，預測升幅只有5-10%，如果今日再做調查，相信最少有三成被訪者會改變他們取態，認為樓價會下跌5-10%，並不是不足一個月有咁大改變，而是那些改變主意的被訪者根本是信心不足，現在才講真說話。

　

(資料圖片)

　

　　我早已預測過今年樓市走勢，亦唔打算改變，對於虎年預測，我只會話虎年樓市不應太樂觀，但不要悲觀，搵到適合自己而又負擔得的單位，是可以買下來，畢竟要市況不大好的時候才可以用合理價錢買到優質單位，如果持悲觀態度，就幾時都唔使買樓。

 

　　有人擔心加息，現在最牛的是摩根大通CEO，佢話會加七次息，如果真係加七次，今次被訪問的五十位專家全部都錯了，因為樓市一定會下跌，最多人話會加三至四次息，我仍然不同意，我最樂觀估計是今年不會加息，最悲觀是加兩次，理由是美聯儲局要加息就加息，唔需要講咁多次加息仍然唔加息，有人不禁懷疑，如果只是加兩次息，香港樓價豈不是會大升，我又認為唔會，兩年疫情，令到不少香港人床頭金盡，在疫情前可以買樓，現在沒有能力，甚至有一些業主要賣樓救亡，樓價很難上升，但不會大跌，香港業主不用太擔心。

 

 

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