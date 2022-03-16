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16/03/2022

台灣大停電與香港人劈價賣樓

#樓市 #買樓 #台灣停電 #行政疏忽
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　近日市場上有不少劈價盤，賣樓的人都有一個共通點，就是非常等錢用，而且並不是突如其來，主要是因為他們在買樓的時候條數計得很緊湊，利息支出方面沒有問題，因為要通過壓力測試，但收入在疫情下早已入不敷支，經過兩年時間，赤字愈滾愈大，唔賣樓都唔能夠解決即時問題，如果疫情持續，劈價盤亦會持續出現，只要疫情過去，業主有正常收入，那些劈價盤立刻會消失，老友話是否真的，我都不大肯定，信不信由你。

 

　　其實香港業主劈價賣樓與台灣大停電有多少相似，台灣的基建已經很舊，尤其是在高雄那邊，我們不時聽到輸電管發生大爆炸，而去年台灣已經發生四次大停電，連最近美國前國務卿蓬佩奧到訪時亦發生大停電，真的是失禮死人。

 

(iStock)

 

　　回想三四十年前，台灣當時的發電機組是新安裝，用電量未及輸電量一半，從來沒有大停電，但幾十年之後，發電機組仍然是以前的，而用電量經常超過九成，而且要作出長距離輸送，由高雄台中輸往台北，當中如果稍有意外，或者用電量急升，就會出現超負荷，小停電是經常發生，大停電就一年幾次，台灣政府說是人為疏忽，我絕對同意，不過是行政疏忽，而不是工程方面疏忽，發電量經常處於高水平，又唔夠時間維修，大停電是正常，只要增加發電機組，就唔會大停電，而台灣政府用了大多錢買軍備，忘記了市民的需要，遲遲沒有加添新的發電機組，以至經常大停電，這算不算是行政上疏忽。
　  
   

 

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