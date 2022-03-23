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23/03/2022

在海外買樓，不要借錢

#樓市 #買樓 #按揭 #海外置業
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　不久之前，有老友問我有冇在海外置業，如果有，有冇借錢，我話在曼克頓、北京、吉隆坡都有，台北與星架坡的賣了，我買的時候樓價不高，所以沒有借錢，當時我沒有借錢的原因主要是那些地區的利息都比香港高，雖然收租回報亦唔錯，但點解唔在香港借錢，無端端俾當地銀行收取高息，在海外借錢買樓，萬一當地匯率急升，豈不是每一期的供款自動增加。

 

　　老友話我沒有考慮風險問題，萬一物業被當地政府沒收，如果沒有借錢，豈不是Total Loss，而且在當地借錢，可以買多幾個單位，在按揭方面，中介可以安排，絕對冇問題，或者老友講得啱，但我始終認為海外物業只是一個保險，不適宜有按揭，我在香港亦曾經買入不少海外業主的物業，有一個共通點，就是沒有按揭。

 

(iStock)

 

　　在俄烏衝突下，不少業主發覺在海外借錢買樓有一個危機，以車路士前班主為例，他擁有的市值30億英鎊的車路士被英國政府凍結，極有可能被沒收，但問題是阿布的車路士有沒有借錢，雖然現在英國政府只是凍結了車路士，萬一最後車路士的資產被沒收，所欠債務仍然要阿布負責，而事實上，歐美差不多所有國家都爭相沒收俄羅斯人資產，那些俄國富豪現在可能不但一無所有，甚至欠落一身債。

 

　　美國夠膽對俄羅斯作出制裁，中國人亦應有所準備，倘若中國不依照美國的意思制裁俄羅斯，歐美同樣可以用對付俄羅斯的方法制裁中國，沒收中國人在歐美資產，與此同時，那些借了錢買樓的人可能被當地銀行追討欠債，所以，有不少已經移民海外的香港人，近日匆匆將手上物業賣走，將資金調回香港，寧願在當地租樓住，否則的話，一日揸住層樓一日都會心驚膽跳，一覺瞓醒，層樓不屬於自己，銀行派人拍門追收欠債。
　   
   

 

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