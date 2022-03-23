在海外買樓，不要借錢

不久之前，有老友問我有冇在海外置業，如果有，有冇借錢，我話在曼克頓、北京、吉隆坡都有，台北與星架坡的賣了，我買的時候樓價不高，所以沒有借錢，當時我沒有借錢的原因主要是那些地區的利息都比香港高，雖然收租回報亦唔錯，但點解唔在香港借錢，無端端俾當地銀行收取高息，在海外借錢買樓，萬一當地匯率急升，豈不是每一期的供款自動增加。

老友話我沒有考慮風險問題，萬一物業被當地政府沒收，如果沒有借錢，豈不是Total Loss，而且在當地借錢，可以買多幾個單位，在按揭方面，中介可以安排，絕對冇問題，或者老友講得啱，但我始終認為海外物業只是一個保險，不適宜有按揭，我在香港亦曾經買入不少海外業主的物業，有一個共通點，就是沒有按揭。

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在俄烏衝突下，不少業主發覺在海外借錢買樓有一個危機，以車路士前班主為例，他擁有的市值30億英鎊的車路士被英國政府凍結，極有可能被沒收，但問題是阿布的車路士有沒有借錢，雖然現在英國政府只是凍結了車路士，萬一最後車路士的資產被沒收，所欠債務仍然要阿布負責，而事實上，歐美差不多所有國家都爭相沒收俄羅斯人資產，那些俄國富豪現在可能不但一無所有，甚至欠落一身債。

美國夠膽對俄羅斯作出制裁，中國人亦應有所準備，倘若中國不依照美國的意思制裁俄羅斯，歐美同樣可以用對付俄羅斯的方法制裁中國，沒收中國人在歐美資產，與此同時，那些借了錢買樓的人可能被當地銀行追討欠債，所以，有不少已經移民海外的香港人，近日匆匆將手上物業賣走，將資金調回香港，寧願在當地租樓住，否則的話，一日揸住層樓一日都會心驚膽跳，一覺瞓醒，層樓不屬於自己，銀行派人拍門追收欠債。



