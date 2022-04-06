如果現在撤辣，樓價先跌後回升

差餉物業估價處2月份樓價指數跌了2%，3月份凶多吉少，4月份能夠持平已經有交代，問題是除了樓價下跌之外，成交量亦處於極低水平，估計不用太久，業主將會有人叫政府撤辣。其實，大行已經率先表態，認為樓價在未來四年會下跌18%，撤辣是可以減少下跌幅度，甚至是不可或缺。

樓價在疫情下，成交量以及樓價下跌是極之正常，當5月份抗疫第二階段解封之後，樓價應該會調頭回升，撤辣與否是不重要。不過，就算叫政府都不會撤辣，簡直是浪費時間，至於大行點解會如此肯定樓價會在未來四年下跌18%，是不是受了地產界壓力，逼政府減辣，當然不是，原因很簡單，就是大行寫地產評論專家太年輕，大家只是想多了。

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有人話不能下此判斷，萬一政府良心發現，放寬部分辣招，例如已經有樓的香港業主再買樓不用繳付辣招稅，釋放有樓業主的購買力，樓價除了立刻上升之外，成交量亦會大增，我同意這個說法，但不會即時發生，成交量的確會大增，不過樓價會先跌後回升。

香港被疫情蹂躪超過兩年，不少業主財政出現困難，尤其是持有多個物業的業主，如果他們不是擔心將住宅單位賣走，再買回的時候要付辣招稅，早已將手上部分單位賣走，如果政府撤辣，已經有住宅單位的香港市民買樓不用付15%印花稅，相信有不少業主會賣樓解財困，而且叫價會相應地調整，話晒那些都可以叫救命錢，樓價有機會即時下跌，估計那些單位很快便會被吸納，到時候樓價便會調頭回升，甚至展開另一個升浪，樓市就是如此，即使一個利好樓市政策，都會先反映不利結果，如果撤辣反而令樓價下跌而急急賣樓，最後只會恨錯難返。