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06/04/2022

如果現在撤辣，樓價先跌後回升

#樓市 #買樓 #樓市辣招
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　差餉物業估價處2月份樓價指數跌了2%，3月份凶多吉少，4月份能夠持平已經有交代，問題是除了樓價下跌之外，成交量亦處於極低水平，估計不用太久，業主將會有人叫政府撤辣。其實，大行已經率先表態，認為樓價在未來四年會下跌18%，撤辣是可以減少下跌幅度，甚至是不可或缺。

 

　　樓價在疫情下，成交量以及樓價下跌是極之正常，當5月份抗疫第二階段解封之後，樓價應該會調頭回升，撤辣與否是不重要。不過，就算叫政府都不會撤辣，簡直是浪費時間，至於大行點解會如此肯定樓價會在未來四年下跌18%，是不是受了地產界壓力，逼政府減辣，當然不是，原因很簡單，就是大行寫地產評論專家太年輕，大家只是想多了。

 

資料圖片

 

 

　　有人話不能下此判斷，萬一政府良心發現，放寬部分辣招，例如已經有樓的香港業主再買樓不用繳付辣招稅，釋放有樓業主的購買力，樓價除了立刻上升之外，成交量亦會大增，我同意這個說法，但不會即時發生，成交量的確會大增，不過樓價會先跌後回升。

 

　　香港被疫情蹂躪超過兩年，不少業主財政出現困難，尤其是持有多個物業的業主，如果他們不是擔心將住宅單位賣走，再買回的時候要付辣招稅，早已將手上部分單位賣走，如果政府撤辣，已經有住宅單位的香港市民買樓不用付15%印花稅，相信有不少業主會賣樓解財困，而且叫價會相應地調整，話晒那些都可以叫救命錢，樓價有機會即時下跌，估計那些單位很快便會被吸納，到時候樓價便會調頭回升，甚至展開另一個升浪，樓市就是如此，即使一個利好樓市政策，都會先反映不利結果，如果撤辣反而令樓價下跌而急急賣樓，最後只會恨錯難返。

 

 

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