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27/04/2022

樓市上升的黑暗理由

#樓市 #買樓 #購買力 #新香港人
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友唔明白，明明大多數專家都話樓市下跌，但突然之間又轉軚，全部都話樓市上升，而樓市又的確上升，究竟是甚麼理由？

 

　　我話今次樓市上升是有一個黑暗理由，在未講黑暗理由之前，先講一些名正言順令樓市上升的理由。

 

　　首先是新香港人的購買力爆發，香港政府在2013年推出BSD，未住滿七年的新香港人如果買樓就要付30%印花稅，這個辣招令到絕大多數的新香港人都不會買樓，但那些購買力是會積聚，如果不是有疫情，那些購買力應該在早兩年就爆發，但遇上疫情，那些購買力到今天才爆發出來。本來，不少新香港人打算在美加澳等地方買物業，但在俄烏衝突之後，見到歐美國家無差別制裁俄羅斯，沒收俄羅斯人財產，唔敢在外國買樓，就算在新加坡都唔敢，不如在香港買樓。

 

(資料圖片)

 

　　如果沒有財爺的九成按揭計劃，我相信千二萬以下住宅單位不會熱賣，樓市亦會受到影響。財爺做了及時雨，九成按揭消耗了不少移民離開的人樓盤，樓市沒有顯著下跌，當購買力出現，樓市立刻調頭回升。

 

　　有人認為現在買樓的人是否不用擔心利息要上升。老實說，每一個借了錢買樓的業主都會擔心利息上升，但美聯儲局所說的上限亦只不過是加息2%，比起金管局要求的3%還要低，而且美聯儲局可能出口術，美國加息最傷就是美國自己，現在美元強勁，代表美國不用加息來維持美元地位，甚至加息是浪費彈藥，大家了解到這個情況就會放膽買樓，但這不是黑暗理由。

 

　　我所說的黑暗理由就是二手成交量急升，而二手業主受制於辣招，賣走之後很難再買返，而事實上二手住宅單位賣一個少一個，面對供應減少，當購買力增加，樓價又點會唔升。

 

 

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