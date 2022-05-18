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樓市亮話
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18/05/2022

置業者的快速測試

#樓市 #買樓 #壓力測試 #金管局 #加息
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有買了樓的朋友話非常擔心利息上升，整日愁眉苦臉，我問佢今早出門前有冇做快速測試，朋友反問我點解咁無厘頭，我話有原因，如果有做快速測試而結果又是陰性，應該不用擔心確診，我相信朋友在買樓之前一定要做壓力測試，如果過關，點解要擔心利息上升，甚至有人認為，利息如果唔升，壓力測試就浪費了。這個論點雖然有多少古怪，但不能夠話錯，不少人做快測後結果是陰性，立刻又會話浪費了一次快測包，唔見了十元。

 

(iStock)

 

　　在金管局最初推出壓力測試的時候，被人鬧到飛起，他們認為打算買樓的人只要有能力付首期，根本不用甚麼壓力測試。老實說，最初我亦同意他們的說話，但後來我發覺，當時的利息太低，現在也是一樣，如果唔做壓力測試，即使要付五成首期，能夠買得起的人實在太多，不但會造成樓價急升，如果那些人供唔掂，最後要被逼賣樓，樓價就會急跌，大升大跌會重創香港樓市以至經濟體系，壓力測試是穩定市場最有效辦法。

 

　　有人認為既然金管局已經有逆周期措施，實在冇須壓力測試，其實是兩件事，逆周期措施是要求買樓的人能夠付足夠首期，而壓力測試是確保那些買樓的人每月可以供樓，兩者都可以淘汰一些不合資格買樓的人。不過，壓力測試是可以因應利息上升而調整，如果現在供樓利息是5%，壓力測試就毋須加3%咁多，或者可以加1-1.5%，總括來說，如果在買樓之前有做壓力測試，現在不用擔心利息上升而給予自己壓力。
　

 

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