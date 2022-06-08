樓市是否健康？由買樓人士財政說起

近日樓市不但受到美國加息影響，傳媒又鋪天蓋地報道有不少蝕讓，當大家以為樓市會大幅下跌，但事實上樓價指數在4月份有多少升幅，估計5月的升幅會擴大，6月就有多少危機，但我並不是認為樓市會大跌，只是作出一些調整，影響樓市的因素，利息當然是重要，但不能忽視買樓的人，如果他們健康，樓市便會健康。

我所說的健康並不是身體健康，而是買樓人士財政健康，目標健康，首先，第一類人士是首次置業者，在辣招之下，首次置業者幾乎撐起整個樓市，如果他們不健康，樓市也不會健康。

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甚麼是健康，一般而言，首次置業者的財政比較緊絀，在首期方面，一定不健康，好彩政府有按揭保險，令到合資格的人只需要付10-20%便可以買到樓價高達1200萬的單位，如果那些買樓人士能夠依期供款，他們便算健康，如果沒有按保，那些人可能要向財務公司借錢買樓，咁樣做當然不健康。

傳媒不斷報道，有不少業主以稍為低於市價賣樓，但沒有報道那些業主點解要賣樓，原來那些業主是有苦衷，如果他們不賣唯一的自住單位，新買入的就是付高達15%特別印花稅，換句話說，那些以稍為低於市價賣樓的人，他們是換樓人士，有了舊單位的溢價，那些買樓人士大多數不用按保，唔使我講，大家都知道他們是非常健康。

第三類人士是一向租樓的人，在辣招下，愈來愈少人買樓收租，出租單位愈來愈少，有一些業主甚至要預收一年租金，那些人愈來愈難搵到價錢合理，而又適合自己的單位，既然每兩年要同業主講數一次，甚至要搬離自住單位，如果有能力的話，不如買一個單位俾自己租俾自己，算唔算健康，現在買樓的人可以說是很健康，樓市點解會唔健康？