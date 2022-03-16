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16/03/2022

長升非必然，日股的覆轍

#長熊 #長牛 #恒指
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　　記得年初美股見頂急回、港股低位反彈，不少高唱今次得米了：還不風水輪流轉？不過此象還未能持續到1月尾；2月至今港股還是跟隨外圍向下，更跌穿20,000點。

 

　　恒指回到2007年初水平，十五年來顯然是長熊（secular bear），即有波幅無升幅。查1968至82年間的標指也呈類似情況，但十五年後還是突破長期橫行，一飛沖天。

 

（iStock）

 

　　港股長熊夠十五年了，會轉長牛嗎？其實無理論指長熊事必限十五年，很長都得。日股由1990年泡沫爆破至今，32年長熊還未結束。港股其實一樣，只是滯後20年。

 

　　東京自那時起漸漸失去國際金融中心的亞洲龍頭地位，香港何嘗不是一樣？失去，不是始於近年的國安法或lockdown，而是早自海嘯後歐美生產回籠、本港則急速染紅，一點一滴流失的。

 

　　這，就是內循環的代價。
　
羅家聰（mewe.com/join/lawkachungfacebook.com/kc.economistlawkachung@gmail.com

 

 

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