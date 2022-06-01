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01/06/2022

波幅高不跌，恍似二千年

#VIX #VVIX #標指波幅
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　　最近美股回穩，但標指波幅即VIX仍高企25，但標指波幅的波幅即VVIX則跌穿100。多年前已指出，VVIX稍為領先VIX，而後者與標指大概同步，故前者可測市。

 

(iStock)
　

 

　　然而，傳統智慧指當一個指標通天後，其測市能力將會喪失，而剛述的或是一例。附圖為VVIX對VIX比，即領先相對同步指標，除出來的商也應領先標指（按年變）。觀圖所見，海嘯前見頂有領先（藍先於紅），之後見底有，2011年也有，打後無了。

 

 

　　到底現在VVIX低但VIX高，還是否標指見底訊號？那要追本溯源了。早前VVIX爆升，是預示VIX由較低的25以下升至以上。若現在VIX高企25以上而沒再爆升，VVIX（VIX的波幅）自然不升而跌。VIX高意味標指大上落，未必有單邊方向。

 

　　2000年的標指正是如此，大上落。同是2000年，納指已跌到不清不楚了。

 

　　羅家聰（mewe.com/join/lawkachungfacebook.com/kc.economistlawkachung@gmail.com

 

 

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