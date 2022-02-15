  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財生財有道Make Money經濟不停學親子理財馬壇．誌趣市場最熱點呈分試 你要知基金債券攻略
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

15/02/2022

「肥仔T」由初創到升空

#退休 #理財 #初創 #失業 #創業 #免費推介
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上周，幾乎唔敢睇手機。因彈出來的訊息，只要是飲食業老友的話，一律哀鳴：「碌Sir，要暫時停業喇，不知何時江湖再見！」

 

　　包括：陸羽茶室、喜萬年酒樓、順德公魚村……更慘，為限聚令前，個個星期去睇長者早場的荷里活商場百老匯戲院，也宣布執笠。

 

　　回應老友們，當然是安慰，也是由心而出：「以你的出品水平，疫情一過，食客必定蜂擁而來，業務勢必報復性反彈，再一飛沖天去！」

 

食品業競爭激烈，必須配合時節及市場需求。

 

　　過去兩年的疫情，對百業有幾大摧毁性，香港人個個心知。打擊最嚴重的，當然為旅遊相關業務，簡直全線「釘釘」。

 

疫情肆虐，旅遊業一潭死水，不知何時復甦，業者切切不可坐以待斃。

 

　　點搞？喊完都要維生！一於咬咬牙鬥快站起來轉型。

 

　　兩年前，小弟看到經濟插水，不少年青人陷困境。我忽發奇想，略盡綿力，想出一個「義務扶助初創者起飛計劃」。只要是有心有力有火的初創者，當試過佢哋出品合乎水平，就用在社交平台及專欄免費推介。

 

　　結果，半年已見成效。做曲奇的、做蘿蔔糕的、做盆菜的、做私房菜的、入口台灣優質水果、代理椅墊的……紛紛企穩，不少接單接到手軟，更開始大展拳腳。

 

　　其中一位，名「肥仔T」。本是日本旅遊達人，生活無憂，家庭幸福。豈料……一波新冠肺炎衝擊，從未想到的慘況出現——失業！

 

　　幸而，「肥仔T」天性豁達鬥心強，當同業人仍在怨天怨地借酒澆愁時，佢已利用自己另一專長再闖天地——食品製造。開創「久城廚房」品牌。首先推出陳年花雕浸鮑魚。朝朝到街市選購大連鮮鮑回工場擦洗，先浸雞湯再浸兩款花雕，面世即有擁躉。

 

當不少旅遊業者在埋怨、躺平時，「肥仔T」已速轉跑步，為生活奮鬥。

本業為旅遊達人，攝影水平相當高，旗下產品拍攝可以一腳踢。

　　另一秘密武器出場——家姐。家姐為潮州人，入廚30年，功力甚高，本只煮俾家人欣賞。「肥仔T」既企穩望擴充，逐游說家姐出山，秘密武器「慢煮醉牛脷」，入口爆油花，又掂。

 

最受歡迎的「家姐秘製牛脷」，入口爆油花。

 

　　由此，雖面對疫情，但基於不用租舖及靠街客，限聚令影響輕微，食品由工場直接出貨到客人家，生意很快即上軌道，半年前已可自設工場，繼續不停研發新產品。已經上架的有冰鎮醉翁龍蝦、古法羊腩煲、家姐百寶齋……

 

早前「轉跑道」，雜誌也有訪問報道。

短短年半，「肥仔T」已經研發出多款招牌出品上架。

　　最新又研發出三款不經油炸的合桃——秘製琥珀合桃、金沙琥珀合桃、火辣琥珀合桃。我試過，反應——停唔到口！

 

　　真高興「肥仔T」已全面起飛。大家可上佢「久城廚房」網頁睇產品介紹。亦可WhatsApp佢： 6166 6256 （聲明Luke sir粉絲可能有優惠…啩？）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #初創 #失業 #創業 #免費推介

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk