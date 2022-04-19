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19/04/2022

未買其股票，先做其客人

#退休 #理財 #Lululemon #股票 #投資
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　投資任何股票前，其中一項基本功，是做其客人。唯有如此，你才可以掌握公司出品的質素、市場、受歡迎呈度及未來發展。然後，自己分析這公司可有前景，可會有增長！

 

　　事實，我持的所有股票，皆與我生活有息息相關，即年年月月日日親身感受其業務在如何運作。

 

買入任何股票前，我必先成為這上市公司長期顧客，以深入掌握其產品質素、市場佔有、經營策略及發展潛藏。

 

　　一直以來，小弟只鍾情本土的公用股，因百分百掌握一切，有絕對信心。

 

　　那麼，對其他股票又如何？經常留下十分一財富做「考眼光基金」，試新嘢，得就證明眼光，失敗，也算再交學費，賺取經驗。

 

我絕不會參加甚麼投資擂台，但長期持有一筆流動資金，用作私下「考眼光」用。

 

　　講到做客人，三年前正正碰上一個新衣著品牌Lululemon，因「世姪H」見為叔經常穿運動服，但來來去去皆質素麻麻的廉價貨，於是，趁小弟攞長者咭日子，送來兩條Lululemon運動褲！

 

　　一穿上，直接感覺：最怕貨比貨。感覺前所未有的舒服！質料充滿彈性又透氣，兼且，夠貼身，令人看來年青一點，fit一點。這正是高手設計師值錢之處。

 

　　從此，迷上這牌子，運動褲非佢不著外，更購入西褲、西裝褸、風褸及中褸，全衣櫃一半變成Lulu產品。

 

　　既成擁躉，當然開始研究這公司。原來是加拿大品牌，1998年創立，主攻瑜伽服。2007年已經勁到可在紐約NASDAQ上市，從此開枝散葉。

 

2007年在Nasdaq上市，建立了重要的「江湖地位」。

 

　　我認識佢時，剛剛爆發疫情，市況蕭條，全球大部份城市lockdown，人人困在家，行行生意向下滑。但奇！Lulu的生意反其道越升越急，因疫情關係，大量女仕困在家做運動，不少上晒「瑜伽癮」。玩瑜伽，著重身體線條美感。自然，主攻優質瑜伽服的Lulu，業務爆升，尤其國內，更是火紅，分店遍地開花。香港方面，也有一飛沖天去的勁道。

 

Lululemon過去三年冒起迅速，成為瑜伽服霸主後，不斷開發各式休閑服裝。

 

　　這就令我進一步研究其股價及前景。股價方面，由五年前的US48穩定上揚，最誇張爆升到去年10月的US485，變十倍股。摸頂後，急插至上月15日的US278 ，相當驚嚇性。

 

上市頭幾年股價橫行，但過去三年則爆升，曾升至US 480左右歷史性高位

 

　　我覺得這一跌，實在太過分，於是在US300以下入了一點。神期地，業績公布後火速掉頭上升，上周已近US400！

 

　　究竟，Lulu應值多少？很難準確評估，只是，看其五年走勢，一直在反覆上升中。事實，這集團已在全球中青年男女運動服市場建立了霸主地位，形象建方面尤其成功，代表品味、質素、休閒、自由、舒適、健康及美感。

 

　　形象確立後，接連推出的產品，一面世已可享受「品牌紅利」。看其未開發的產品市場，可以由運動服到上班服，由優閒到優雅，由服裝到用品，再到裝飾以至健康產品，絕對可以無遠弗屆。

 

　　更要留意，這集團兩年前收購了科技健康鏡集團Mirror，正式向線上健身課程進軍。一切一切，是否金礦？走着朝可也。

 

Lululemon 品牌塑造力強勁，開始收購相關業務公司，爭取協同效應。其中做瑜伽健身科技鏡的Mirror，表現最出色。

 

 

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