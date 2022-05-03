做人，不能成日做好人，也不能力求面面俱圓。因為，江湖中行走，有些時候，應Say no就say no！一次得罪人，好過惹來長期煩惱。反正，沒有分寸的人，你同佢做朋友／親戚也實在浪費時間，要割席就割席。

行頭江湖，不懂適當時候Say No的人，不算成熟，更等於自尋煩惱。

今日開場，好似好勞氣，係咪？係！不過，並非現在的心情，而是N年前的心情。

抽起今日條筋，乃因人氣男團Mirror宣布開演唱會，立時全城掀起撲飛潮。

Mirror開演唱會，有可能有飛者皆被追甩褲。

打崩頭搶飛者，未必個個為「鏡粉」，部分可能覺得有飛等於身份象徵。也有不少為咗討好其他人，包括客人、生意來往者、上司、有權力者……甚至追女仔。總之，覺得有飛就有「飛士」！

搶門票者，各有原因，有的覺得有飛就有「飛士」。當然，也有為追女仔。

我的廣播生涯，開始七十年代尾，正值譚詠麟、許冠傑、關正傑、陳百強及林子祥等紅到爆。每次開演唱會，都掀起搶飛潮。當年未有科技，買飛，當然要排隊，又或，靠關係。

未開賣前，製作公司（大老闆及高層）、歌星、唱片公司、經理人、贊助商……等等相關人士，會留起大量飛。故此，流出街的，並不會太多（這次Mirror演唱會當然如是！）。故此，樂迷需千方百計撲飛。

當年小弟做電台哎吔中層，凡有必爆演唱會，就煩到癲。因會突然殺出無數N年冇聯絡的遠近親戚、舊同學、點頭之交……，全天候等猛call，個個同一要求：「智華，你喺電台咁紅（當然唔係），一定掂嘅。可否替我班四至六張XXX演唱會門券呀？」（真㗎，個個開口唔係一兩張，最少問四、六或者八張！）

當年，不少人誤以為我在電台「薄有名氣」，就一定會人人俾面，大把演唱會飛。

起初，唔識推，硬著頭皮揾唱片公司公關商量。老老實實，你做電台，有「利用價值」，開到口，多數掂（不過，日後人情可能還死你！ ）。

搞掂後，我就老不願意揸住大疊飛，逐一再聯絡「無聊人」分飛。

你估出現乜負面情況？真係㷫爆玻璃！包括：

一、哎吔，位麻麻咋喎，握唔到手嘅，唔該換第一行；二、死嘞！要唔到八張咁多添，原來三姑六婆四叔公唔得閒，要兩張算嘞！三、弊！原來嗰日要去飲，搞錯咗，麻煩你替我換日子啦……N咁多種情況中最離譜一款，攞咗飛唔俾錢，扮忘記，失蹤！哎，幾百蚊點開口追債呀，自己吞囉（真係想淋佢紅油！）。

80年代，我也曾因譚詠麟演唱會門票而俾無聊友煩到嘔。

痛苦經驗之後，立下鐵石心腸：凡人揾我買演唱會飛，必即送上勁酸檸檬一大個「我絕對冇飛，絕不代任何人買，煩另請高明！」

咁樣硬繃繃請對方食檸檬，除咗等於冇朋友做（做唔做都罷！）外，也會短時間被「唱衰」：「阿碌做咗電台以為自己好醒，叫佢買幾張演唱會飛都推，個人變晒咯！」

忍忍忍，話知你，一於冇得傾！結果，三個月後，所有麻煩撲飛友自動失蹤，走去煩其他電台「好人」，而所有「唱衰」也完全失效，真係舒服晒。總之，撲飛咪揾我！

堅決請所有麻煩友食檸檬，好快，全部煩惱全消失。