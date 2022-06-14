  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

14/06/2022

懼妻族宣言：「老婆大人呀……」

#退休 #理財 #懼妻族 #夫妻關係
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　幾丁「懼妻族」放工在酒吧啤一啤，人人唔想咁快返屋企，為避俾老婆哦，於是，先來互慰一番。突然，「肥佬A」在懷中取出一張紙，上面密麻麻寫滿A B C D E …… N咁多項，乜來呢？

 

怕老婆俱樂部，會員人數非常龎大

 

　　「各位兄弟，我積聚多年體驗，列出左一張想老婆講又唔敢講的清單，大家有冇興趣聽聽，可能也是你哋心聲噃！」

 

　　一眾當然叫好。於是，「肥佬A」就緩緩讀出，並聲明以下各點，開頭要加句：「喂，老婆呀！」

 

　　A：男人唔係讀心專家，你想點，唔該清楚講明啦！

 

男女思維，經常向左走、向右走

 

　　B：你自己次次去完廁所唔揭板，為乜要我次次小便完就要冚板呢？你有你習慣，我有我習慣，為乜唔冚板要俾你鬧？

 

　　C：可否接受講道理，大家是其是，非其非？

 

女人天生是「口不對心」動物，很可愛

我天天隨身的「智慧銀包」

 

　　D：有是非黑白問題，請明確提出，我一定會盡力解決。但若是要求感性的同情，你搵你的閨密啦，佢哋最擅長聽傾訴。

 

在家，無論丈夫如何，都會招致老婆埋怨，正常

 

　　E：男人記憶力好短暫，七日前做過的，可能已忘記。所以，五、七、十年前的事，請咪再問我或攞出嚟講！

 

　　F：你唔好成日問我你肥唔肥啦，照鏡啦！

 

　　G：唔好成日叫我keep fit，fat同fit，對男人，皆一個字而已。

 

　　H：你可以要求我做任何事，但千其咪迫我點去做，請學唱一句歌——I did it my way，否則，你既然咁叻，唔該自己做咗佢！

 

　　I：我睇緊跑馬或英超時，有嘢講，請在廣告時間講，除非屋企火燭！

 

　　J：當我問你有乜問題時，若你話「冇！」，咁我就真係信㗎，雖然我明知你講大話，但一揭穿，盞鬧交，何苦呢？

 

　　K：唔好成日問我問題又唔想聽真話，咁搞好矛盾，俾我沉默是金好嗎？

 

精明的丈夫，在家一定沉默是金

 

　　L：去任何宴會前，千祈咪問我著邊套衫好，我真係唔知㗎。總之……你著邊套都靚啦！

 

老婆買甚麼，穿甚麼，一是忍口，一是支持，沒有其他空間

 

　　M：若冇興趣問我真誠理性的分析，請咪問。因男人個腦用邏輯理據作思維，所以擅長講賽車、賽馬、體育、政治及投資。一切涉及感性與感覺的，你自己搞掂佢啦。

 

　　N：你買任何衫、鞋、手袋……皆有絕對需要，兼且一定唔會買多買錯，又非常平，得未？

 

　　「肥佬A」朗讀元，全場「懼妻族」大力鼓掌，之後，問：「究竟邊個夠膽同老婆講以上推諸四海皆準的真心話？」

 

丈夫們有任何口水，返家前與老友先盡噴可也

 

　　一致結論：想死就講啦！飲杯！

 

　　然後，鳥獸散，再回家扮演「小丈夫」去也。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #懼妻族 #夫妻關係

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk