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21/06/2022

應否搶日圓作投資、旅遊？

#退休 #理財 #日圓
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　近日，出出入入銀行，發覺不少散戶（尤多為女性），在非常興奮討論一個話題：掃日圓！

 

　　因為，日圓跌到24年新低，日日跌。基於好耐未見過咁「抵買」，於是，散戶大軍，不分台灣、新加坡及香港，紛紛湧去「搶平日圓」。

 

近日香港、台灣及新加坡銀行，皆排滿兌日圓的市民。

 

　　事實，我亦不停俾各方老友追問：「碌Sir，應否大手掃入日圓作投資，等佢反彈套利？與及，現水平掃定等開關時旅行用，是否最佳時機？」

 

　　投資，我素來強調：謹慎、謹慎、謹慎！因打工儲幾百萬非常困難。但投資？三幾日蝕幾百萬乃非常容易的事。

 

　　故此，小弟落決定前，必會深度分析。今冷我的答案是……日圓有排跌，現只剛開始，咪掃！睇走勢，美元兌日圓會到150，兌港元也會5.5。

 

　　點解？下列為事實：

 

　　一、今次日圓急跌近因，為美元加息令美金走強，而日圓冇跟加，維持零利率，自然，資金立即大量流向美元市場，初級投資者也應預測到。中短期看，聯儲局會繼續加息，即日圓會繼續跌。

 


日圓急挫，乃因美元加息再轉強，日圓按息不動，自然匯價插水。

 

　　二、日本央行行長黑田東彥表明會繼續維持量鬆政策（即繼續大印銀紙！）。咁搞法，息又唔加，銀紙數量猛加，即係踩多腳，等佢跌多啲。成個勢，可見日圓跌勢將不會逆轉。呢個時候撲去買日圓，係咪傻咗？

 


日本央行行長黑田東彥不單不加息，反之大推量化寬鬆，進一步踩冧日圓。

 

　　三、港元與美元掛勾。故此，兌日圓，也會越來越強，買日圓，會越來越抵，根本唔使急。

 

　　四、日本經濟大大鑊，乃因老年人不斷增加，年青人不斷減少，即倚賴政府福利人數不停上升，但稅收不停減少，真係「自尋死路」。本來，日本可以好似美國、加拿大及澳洲等大量吸納專業及富貴移民，以引進活水的。但唔知點解，當地政府就是死牛一面頸，人口政策死氣沉沉，步向自我陰乾，日圓點搞？

 


日本人口全面老化，納稅人口降低，卻毫不積極吸收外地中產及富有移民，經濟當然一潭死水。

 

　　五、日本最大外匯收入之一為旅遊業，也因疫情而謝晒，不知何時才復常。

 

　　六、既然日圓弱勢已成，你係國際大鱷（例如索羅斯），會點？當然趁佢病攞佢命，一於大手沽空日圓，睇死你冇板斧還擊也。而國內「不愛國」的投資者，當然瞓身加入。多方面夾擊下，請問日圓有乜生路？

 

國際大炒家例如索羅斯一類大鱷，見日圓跌勢既成，當然大舉再沽空獲利。

 

　　七、日本政府也有苦自己知。因大量退休者持有政府債券，若日圓升，還死佢。但若日圓跌，就唔同，負擔輕好多也。呢招，擺明搵自己老人家笨，也沒法了。

 

　　總結，日本經濟一潭死水，再加上冇力（唔肯）引入活水，令到日圓變一沉百踩，請問仲邊有可能短期大翻身？國際金融市場，只有冷血，絶冇同情，大鱷只睇你點死矣。

 

美元繼續加息升值，日圓繼續立地成佛，怎看也沒吸納價值。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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