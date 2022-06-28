  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

28/06/2022

入心入肺的「老香港」恩物

#退休 #理財 #老香港 #舊香港 #線條下的香港
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　每一個人，都有自己的歷史，與及，一段段入心入肺的回憶。大部分畫面，毋須拍下照片，也會沒齒難忘。

 

　　同樣，每一個城市，也有段段難以磨滅的歷史。無論樣貌怎麼變，但舊日有韻味的一切，必留「老市民」心間。

 

　　我土生土長於香港，快70年了，見證這段期間一切轉變，段段刻骨銘心。

 

由五十年代走過來的「老香港」，幕幕不會忘懷

 

　　小弟不是攝影師，也沒有將舊日的一切用相機留下。但是，由五、六十年代開始的香港，大部分重要面貌及建築，全藏腦間。

 

　　不過人的腦，藏量有限，故此，近年很多昔日的人事物，不重要的，開始全部淡出。不過，很奇，只要稍一有「掣」一click，一切又會回來，重現腦海。

 

　　最近遇上一本畫冊《線條下的香港》，不得了，打開第一頁，已似遇上巨大磁力，立即放下所有瑣事，先享受完整整全本再算。

 

令我有觸動感覺的畫作

 

　　畫冊魔力何在？主因內藏幾乎所有「老香港」具代表性的一切，由經已拆卸的上環碼頭到舊天星碼頭；由20世紀初的中環街景到仍是漁港的維港；由人力車到最古舊的叮叮電車；由西式的建築雷生春大廈到濃厚中式的洪聖古廟……

 

　　我是典型的上一代「香港仔」，灣仔出生及長大，中環讀書，晚晚蒲上環大笪地，坐的是電車。後來，開始工作，儲夠錢，第一時間就呼朋引類到銅鑼灣避風港唱「我倆去岸邊四面瞧，見到個蜑家妹真嬌俏……」及食其艇仔粥及炒蜆……

 

　　香港舊日的故事，真是數之不盡。當中不少，靜靜收藏在這本畫冊。

 

沈平大師的功力，非比尋常

 

　　此作品，並非相簿，而是著名水彩畫、水墨畫及油畫大師沈平作品，以鋼筆細膩又剛勁地勾劃出一個「永遠的舊香港」。無論是建築、街角、人物和風景，每一幅，皆似在訴說一個大家難忘的故事。

 

　　今次，真的要瞓身推薦， 60歲以上的「老香港」豈可不個個擁有一本，作為自己的「時光隧道」珍藏？

 

　　如此高層次的藝術品，為何會出版？乃因香港回歸踏進廿五年（人人百般滋味在心頭！ ），與及，經濟通成立廿八周年 （果真時光飛逝啊！ ）。

 

　　買此畫冊，同時可做善事，因每售出一冊，抽出廿元撥捐「鄰舍輔導會」，回餽數十年為香港默默耕耘的長者。

 

每幅鋼筆畫作，皆有極高藝術水平，當中藏著無盡回憶

 

　　每本$268 ，早鳥價$238 ，另買10本以上，更有團購優惠。

 

　　詳情及訂購，請WhatsApp： 4684- 0173

 

　　一同享受昔日時光，一同感受福有攸歸。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #老香港 #舊香港 #線條下的香港

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk