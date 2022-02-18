《Make Money》柴犬系原來仲有其他幣，呢兩隻未來潛力大！

之前我地都有介紹介紹過柴犬幣點樣買賣，以及柴犬幣未來發展，其實柴犬幣世界入面，仲有兩個兄弟姊妹－骨頭幣（Bone）以及狗帶幣（Leash），起初大家都唔太知道佢地有乜用，不過當消息越浮越出時候，呢兩隻開始慢慢公佈發展藍圖，唔係又係另外一個百倍幣？

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柴犬幣將發展自家區塊鏈，骨頭幣將會是原生代幣



其實據官方早前公布嘅未來發展藍圖，柴犬幣會發展自己嘅區塊鏈「shibarium blockchain」，而呢個區塊鏈嘅原生代幣就係骨頭幣啦！由於目前柴犬幣仲係使用以太坊區塊鏈，Gas Fee(燃料費)高昂令到成交量一直都衝唔起，所以呢次大改革希望可以令到燃料費降低之餘，並希望吸引其他幣使用Shibaswap上架，以及使用shibarium區塊鏈。



另一方面，官方亦公佈Doggy DAO計劃，呢個計劃係持有骨頭幣嘅帳戶，可以決定邊種新幣上架；而新幣於Shibaswap上架之前，必須持有3萬Bone幣先可以上架，估計係因為新幣上架前需要建立流動池（LP），所以Bone幣潛力會大增都唔出奇！因為第日越來越新幣選擇係Shibaswap上架，使用shibarium區塊鏈的話，可能成為第二個以太幣！





柴犬公佈元宇宙計劃，Leash幣可以優先買幣

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有係Twitter上留意開柴犬幣發展嘅炒家，相信都應該知道柴犬幣發展元宇宙計劃，雖然仲未有詳細消息，不過官方已經公佈新消息，呢個柴犬元宇宙 （Shiberse）入面，持有狗帶幣戶口，可以優先係呢個元宇宙進行買地，官方叫呢塊地為「Shiba Lands」；官方亦表示會開發一個競價拍賣系統，以防止有人利用機器人(bot)搶單，亦避免Gas War情況出現（即燃料費突然扯高）。



至於狗帶幣仲會有咩功用？如果好似柴犬幣白皮書同發展藍圖所講，狗帶幣會同穩定幣成為連結，可能係另一個LP都唔出奇，不過目前官方對於柴犬穩定幣未有太多公布，可能想優先做好區塊鏈項目先，畢竟無自家區塊鏈，真係講乜都無用啦！



SHIB想走支付路線，與Welly's餐廳開始試行

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至於柴犬幣（Shiba Inu）係咪無新消息呢？咁又唔係，據官方人員所講，柴犬幣最近與快餐店Welly's合作，希望可以開一間使用柴犬幣付款嘅餐廳，而且據了解而家呢間公司已經試行緊shibarium 區塊鏈啦！呢個消息係柴犬幣社區相當鼓舞，因為咁意味住柴犬幣開始行實際支付路線，而且唔依靠第三方支付商處理，而係用自家區塊鏈，證明團隊有意令SHIB成為支付貨幣。



不過，咁又會衍生兩個問題，第一個就係作為支付貨幣，SHIB價格唔可以大幅波動，否則商戶容易產生虧損，不利商業活動；第二就係SHIB交易如果係shibarium 上運行，要唔要買埋骨頭幣作為燃料費支付呢？如果咁又會唔會不利用家呢？呢類種種問題，唯有等官方團隊消息出台，先可以再作解釋了。

撰文：李皆穎