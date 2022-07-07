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07/07/2022

《Make Money》勞力士無止境，咁唔買「撈」又有咩錶好投資？

#理財 #Make Money #卡地亞 #勞力士 #江斯丹頓 #timex #手錶
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　　歌仔都有得唱，個個都買「撈」，唔通個個真係想買「撈」咩！勞力士手錶雖然過往印象都係「保值」、「名牌」、「投資首選」，但其實世界上名牌手錶仲有好多，今日《Make Money》就同大家介紹下，除咗買「撈」之外，如果想投資的話大家仲有咩牌子可以選擇啦！

 



卡地亞日常穿戴，想買保值款要識揀！

 



　　雖然好多人都話卡地亞手錶係非保值、二手市場需要大折扣先可以放售，呢一點真係要大平反反一下！其實卡地亞手錶保值率僅次勞力士，而係唔少拍賣行情甚至可以媲美勞力士！其實想買一隻「保值」卡地亞，關鍵係要揀啱款！雖然卡地亞係珠寶手錶上設計好乎色，但其實二手市場唔係太過受歡迎；相反有部分中低端主流款交投頻繁，反而呢一類手錶更加保值！括「藍氣球」在內的熱門型號，一隻「藍氣球」33mm都係賣緊5萬蚊以內，相對地價錢比較宜人。


　　另外，其實呢品牌並唔係睇佢用咩機芯或者用咩技術，「卡地亞」呢三隻字反而係品牌嘅最大價值，而且就算二十年後拎返出來，都唔會特別老土，送俾老婆或者女朋友，荷包都唔會特別痛，對男士而言簡直就係「恩物」啦！


Vacheron Constantin，品味首選

 



　　講英文可能未必有人聽過，但講「江詩丹頓」呢四隻大字就應該如雷貫耳，呢個品牌絕對經得起歷史考驗，而且具備一定保值能力，雖然部分錶款保值率大概2-3.5折，算係可以接受範圍。不過，江詩丹頓入門級別比起其他手錶略高，好似4600E/000A-B442呢個已經算係該牌子最入門款式，專櫃都賣緊97000蚊港紙；去到最貴43175/000R-B519 41毫米，講緊都賣66.5萬港紙，入場費都略高。


　　不過，貴價款折舊率高，同卡地亞一樣，4600E係二手市場一直企穩係90000蚊以上，保值計好似買入門款比較划算，起碼對比起過去一年恒指表現，佢都唔算跌得太犀利啦。

平錶都有升值潛力！Timex竟然可以賺到錢？



　　Timex中文名為「天美時」，係1854年由湯瑪斯·奧臣係美國創立，隨後總部移去荷蘭。天美時多數款式及價格親民，一般平民大眾都可以負擔得起，從幾百蚊學生運動款到幾千蚊都可以有交易，係國內都頗受歡迎；呢款牌子特別之處係耐唔耐喜歡玩下「復古」，好似佢曾經出過一對仿80年代電子夜光手錶，大玩cyber味道。


　　而呢個牌子同樣係去年被評定為「最具升值能力的手錶品牌」，平均回報為49.3%，力壓勞力士！皆因佢雖然價格唔高，但品質好，有數據顯示，如果你以100英鎊買入一隻Timex手錶，可以以149.3鎊轉售！看來回報率都唔錯，聽聞李嘉誠和克林頓都係呢個牌子嘅fans，果然有實力！
　　

撰文:李皆穎


　　

 

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