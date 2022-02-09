《經濟不停學》供股的藝術（中）：供股權與質數供股法

上次我地講完咩係供股、點樣供之後，今日又要講下供股需要啲乜啦！因為供股唔係話你想供就供到，係需要一啲必要條件。另一方面，供股比例其實有機會係公司想迫小股東供多啲嘅「財技」，其中最出名嘅就係「質數供股法」，如果想供之前都要考慮清楚。

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供股要有「權」，市值點衡量？

供股其實唔係話你想供就供，即係股民唔可以直接拎現金就可以供到股，而係需要收到「供股權」，拎住呢個「供股權」，加上「供股價」，先可以換到一股。例如2供1的話，你每持有兩股，就可以收到一份供股權；2供9的話，你每持有兩股，就可以收到9份供股權，如此類推。

供股有價，供股權更有價。如果你唔想供股，你就可以拎呢份「權」係市場買賣。當然啦，買賣前提係有人肯要，但係點樣衡量個權嘅市值呢？呢到我都可以分開兩Part，包括正股與供股權，正常來講，供股比例越大，市值走到供股權就會越多；供股折讓越大，同樣供股權嘅市值都會越大，反之亦然。而供股買賣時間完結，供股權市值都會歸零，所以大家要把握好時間啦！

買供股權入場，可能成本更低

想供股，主要因為看好供股後嘅價格，咁點解唔係市場直接買呢？有時候有啲股份係市場成交量太少，未必能夠係市場收夠貨，就算想收都要好高溢價收，所以買「權」供股都係一個好選擇；另外，有一種情況係，就算供股權加供股價，可能分分鐘平過正股。以上兩種情況出現嘅時候，就要思考下究竟正股入場定係供股入場好啦。

之前都有講，供股權係可以買賣，不過通常只有六個交易日，如果到最後兩日，就會出現極大波幅情況，賭性極強，比起玩牛熊證更刺激！但有時候需要留意住係咪有「莊家」操盤，例如有莊係市場大量出售供股權，令到供股權價格下跌，原本打算炒賣供股權嘅人，最後因為價格下跌而唔捨得放，繼而「焗供」，真係得不償失。

質數供股法與小數點供股法

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至於供股最大學問，就係供股比例同碎股問題，所以之後就有人發明一種供股比例係使用質數，行內人士稱謂「質數供股法」，由於香港買賣股份係每手計算，所以如果供股比例入面，有一個係質數（例如12供5），供股者需要供到某一個股數或其倍數，先會沒有碎股情況出現；更甚至會有雙質數供股法（例如3供17），無論點供都會有碎股出現。由於香港甚少人可收購碎股，可能要有一成甚至兩成折讓先會有人肯收，最後都可能益返莊家。

另外，有一種名為「小數點供股法」，即係供股比例涉及小數點，其實同質數供股有異曲同工之妙。例如2010年工商銀行（01398）就曾經試過每10股供0.45股，供股價為3.49元，據工行講法，咁樣供股係受到「供股價不低於資產淨值」限制；換個角度，其實調整下供股比例都分別不大，不過小數點供股法無非都係想供股者對供股成本混淆之餘，大戶順便食埋碎股賺多一重。

撰文:李皆穎