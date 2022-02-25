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25/02/2022

《經濟不停學》供股的藝術（下）：莊家的思維

#理財
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　　之前都講過關於供股嘅一啲知識，同埋入面常見嘅陷阱，來到下集就同大家講下莊家係供股入面嘅思維，其實背後有一大大堆操作同埋原因，甚至可能出現公司進行供股，大股東都唔供嘅情況，點解會咁呢？所以呢一集就同解釋下莊家／大股東供股嘅思維！

 

（SHUTTERSTOCK圖片）


莊家供「乾」先可以炒上　供「大」為注入資產



　　供股早係十幾年前左右，係上市公司常見伎倆，最常見係係先供完再合股，方便莊家炒上落，因為以前未有「最少公眾持股量25%」規例之前，好多股份（特別係創業板）經常利用供股將貨源「歸邊」，即用大股東用大比例方式供股，小股東覺得無利可圖就唔會供，繼而大股東就可以拎到更多比例股票，貨源「乾」到裂，任由莊家炒上，都唔會有人影響到股價；不過，自從更多法規推出之後，呢招已經唔太Work，特別係證監會打擊無太多業務嘅「殼股」，甚至要求退市，呢種炒賣方式就開始慢慢沒落。


　　另外，有一種情況就係公司想注入新資產，但可能公司市值唔夠大，將3億資產注入1億市值公司，分分鐘「虛不受補」，即有機會令原本3億市值嘅資產，注入公司之後資產價值因股價浮動而減少，最後就得不償失，所以有公司會先進行供股，令公司市值先擴大，再注入資產，咁樣就算公司股價下跌都唔會令資產價值下跌。不過，作為散戶，又好難知道公司因為咩事而供股，所以真係要留意新聞。


供「炒」情況少見，供「賣殼」個案不一

 

（SHUTTERSTOCK圖片）


　　剛剛有提過，供「乾」係為想炒上去，而供股之前係有「除權日」，除權之後且新股推出之前，可供市場出售嘅股票其實係減少，如果1供1就少50%，1供9就少90%，所以有效地減少沽售壓力，從而有利股價炒高，更甚是先宣布供股，等貨源歸邊之後炒高，再宣布合股將股價向下炒。不過，呢種情況係而家實在唔常見，因為證監同港交所隨時會約公司飲咖啡。


　　而上市公司亦會有出售股權情況，行內人稱為「賣殼」，而每間公司所做嘅「大刁」情況不一，可能係公司市值必須到達某個數目，又或者買家需要買入一個百分比嘅控股權，而賣家又未夠貨。呢個時候，供股對於大股東而言就好使好用。不過，因為賣殼而供股情況不一，好難有蛛絲馬跡可以睇到，但好多時候公司賣殼都會有聲氣漏出，係呢個時代，有幾多秘密可以收得埋啊！


供股有機會為「減持」，包銷商密密賺


　　有時候，供股都只係大股東想出售股份嘅操作，只係用「供股」做掩飾，因為供股無話一定大股東都要供埋，某程度上就等同於「減持」。假如公司進行供股，大股東表示唔供，咁大股東股權就會被稀釋，而通常供股都係會有包銷商負責，假如稀釋之後嘅新股無人想供，就會由包銷商收晒，再係市場出售套現，所以莊家為Cap水，唔一定要炒高先有得賺。


　　係以前港股熱炒供合年代，「供股包銷」係一門搵錢生意，包銷商多數都係由券行負責，亦都可以係公司或者大股東本人。所謂「包銷」意思即係券商或公司用一定金額幫你收購晒供股所凸出來的股份，然後用自己嘅「方法」出售，可能係公開市場、「微信女」、或者其他公司及大額投資者，因為過往容易炒上落，不論包銷商定係收貨嘅人都可以搵到食，不過時宜世易，而家港股都日日想見底，市場仲邊有鑊氣啊！

 

撰文：李皆穎

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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