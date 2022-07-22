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22/07/2022

《經濟不停學》保力加通道有這麼神奇嗎？

#理財 #經濟不停學 #保力加通道
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　　相信不少投資者都聽過「保力加通道」這個技術指標，或許是因為它的名稱與眾不同，又或是它展現出「神奇」的能力—在任何時間架構的價格升幅大小，都被困於保力加通道內！保力加通道有這麼神奇嗎？

　　在我二十多年前加入金融業之初，偶爾看到這個同樣令我感到「神奇」的技術指標，因為我發現論價格如何波動都幾乎走不出保力加通道（縱使偶有破位），查看技術分析書籍(當時互聯網並不發達)，發現保力加通道是以一條參數為20的移動平均線，以及通道上下限，上限為20移動平均線加2個標準差，下限則為20移動平均線減2個標準差所構成。

保力加通道等同趨勢指標

　　須知道，移動平均線是設定時間參數的平均「收市價」構成，亦即收市價升跌影響移動平均線的數值，而保力加通道則受移動平均線影響，換言之，保力加通道的波動性亦是受到價格的波動性左右。當價格持續上升，移動平均線固然上移，既然如此，保力加通道自然亦向上發展，它的變化只是結果，而非原因。

　　投資者以保力加通道的變化去預測價格走勢完全錯誤，因為在它獨自存在的時候並沒有預測能力，而緊貼通道頂不代表可以沽貨，緊貼通道底不代表可以買貨。此外，保力加通道屬於平均線，亦即趨勢指標，用以判斷價格的大方向走勢，故在價格沿保力加通道頂上行時，反映上升趨勢極強，相反亦然，投資者卻以此去判斷價格見頂，大錯特錯！

宜配合動量指標一同使用

　　採用保力加通道去判斷價格走勢時，較佳的做法是配以動量指標(Momentum Indicator)，例如相對強弱指數(RSI, Relative Strength Index)。以阿里巴巴(09988)日線圖為例，股價在今年1月13日高見135元後開始下跌，1月27日跌穿保力加通道底收市，但陰陽燭並無出現買入信號，而9RSI跌至29，其後股價雖然反彈， 2月10日升破20日簡單移動平均線，收報122.2元，惟上升勢力未見增加，慬在2月18日高見124元後，即日呈單日轉向兼穿頭破腳收市，其後再呈下跌趨勢，並沿保力加通道底部持續向下。

　　3月14日，阿里收報80.9元，且收低於保力加通道底部，9日RSI亦已跌至11，反映股價已嚴重超賣，惟陰陽燭仍未出現買入信號；3月15日，股價跌至71.25元收市，且同樣收低於保力加通道底部，而9日RSI亦進一步跌至只有8，反映股價已嚴重超賣。翌日，阿里股價大幅上升，股價收報90.7元，重新守穩保力加通道底，9日RSI急升至43，陰陽燭亦呈現買入信號，3月23日，股價高見119.4元後才再度下跌。

　　由此可見，保力加通道不宜單獨使用，若沒有其他技術指標或陰陽燭配合，在價格升至通道頂時沽貨、跌至通道底買貨，一旦遇到強勁單邊市，這個策略顯然是逆大勢而行，投資者出現嚴重虧損的風險大增，順勢而行才是王道！

 

撰文：經濟通資深市場分析師　鄭廣復

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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