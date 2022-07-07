  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市點評
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

07/07/2022

樓市出現「平行時空」，如何掌握置業良機

#樓市 #買樓 #居屋 #房地產投資
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

　　一葉知秋，樓市情況看居屋抽籤後回流潮可見一斑！

 

　　每逢居屋的認購抽籤過後都會出現購買力回流潮，令市場購買力回增，成交便由靜回旺，這無可厚非只是購買力被凍結後的回暖，但今次抽籤後的回流是非常之反常，雖然回流潮有出現，買家亦有增加，但是我們看到成交並不如以往般由草根的細單位或者居屋帶旺，反過來較多人買的是樓花、一些優質的物業或三房的單位，而上車盤市場是較淡靜的，這反映了市場氣氛是極端消極及悲觀的，亦是多年來罕見的。

 

　　市場在各板塊不同財富及悲觀程度下，亦有不同的反應，因為香港已經出現貧富懸殊的情況，而貧富懸殊並不是只在有資產者和無資產者之間出現，甚至在「打工仔」中都有分高收入人士和草根人士，而草根及無資產者中更加反映到悲觀氣氛是濃厚的。另一方面，我們又見到有些樓市板塊，如一手樓的價格是有一個非常理想的上升情況，樓市是「平行時空」、出現了冷暖板塊，執筆的時候是7月5日，我們見到進入7月之後政府新的班子上場，在處理一些問題上，市場初步是有好的反應，我認為在民意上是開局良好，希望市民的消費信心隨著新氣象而有新的進展。

 

(資料圖片)

 

　　在這異常複雜的市況中，我們應該如何做房地產投資的部署？我試拋磚引玉提供一個方案給各位參考。

 

　　我認為看官部署投資的時候，首先要弄清楚香港樓市結構的兩個特點，第一個是我們的市場結構良好，香港仍然有很多資金享受著平息，而且仍然是少借貸及供應不足（雖然有很多長遠的政策），即是說樓市結構不改變，我們不應該有太悲觀的想法；第二，我們要知道樓市是出現「平行時空」即冷暖板塊表現各異，所以不同板塊的買家應該就自己心儀想買的單位做一些資料搜集，樓價熾熱和上升的板塊往往是放盤量減少而令價格向上，反過來價格向下的板塊往往是出現了放盤量增加及成交減少，這些只是一些參考，大家要因時制宜的。

 

　　而入市的策略是要掌握，既然現在市場的最大困擾在管治疫情的信心上，但是大家應該要留意市場情緒有否變化，當市場情緒發覺開始好轉的時候，就要盡快考慮是否入市，不要在每個人的情緒開始轉喜之後才出手，因為那時候樓價已經回升了。另外，用家如果擔心自己變化得不夠快的話，我就認為應該要掌握市場較低價的區間去大膽還價，首先用家投資不應該追求最便宜那點，但可以去追求樓價較便宜的區間然後大膽還價，爭取比已經合乎預算中更佳的成果，我認為這是用家合用的策略。

 

　　筆者是很相信新班子能夠給予市民更多的信心，亦會更好地控制疫情，但是這些信心是沒有數據去印證的，所以消費者應該要繼續留意及細心觀察變化，不要定位樓價一定升或者一定跌，我認為以上的原則是可以幫到想買樓的消費者的。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多樓市點評文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓 #居屋 #房地產投資

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk