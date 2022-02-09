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09/02/2022

中海油是收息股第二梯隊首選

#退休 #理財 #收息股 #中海油 #高息
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

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　　今日是虎年第一次跟大家見面，首先祝各位退休人士生活無憂，日日有寄託。當然，最重要是身體健康；而即將退休的人士則財源廣進，因為要好好退休，愈多資產能提供愈多現金流至為重要。

　

　　回說過年前，我在本欄推介了3隻退休收息股的「第二梯隊」。該3隻股票，包括中海油（00883）、中電信（00728）和中國海外（00688）。

　

　　今日我想來個逐一點評。先說中海油，我曾經提過，作為理想的退休收息股，業績穩定是最重要的，因為只有穩定的業績，才能有穩定的派息。表面上，中海油的業績會受油價波動影響。

　

（中海油官方圖片）

　

　　2020年就是最好的例子，當時全球疫情大爆發，油價竟然跌至負數，令人感到十分震驚。但該年度，中海油的業績只是倒退，沒有虧損。而當然也能夠派息，只不過，派息金額減少了四成多。

　

　　其實，即使以2020年的派息0.45元人民幣計，以現價大約9.8元計，息率也有5.5厘左右。但不要忘記，這已經是最差的日子，2021年的情況已經好轉，中期息已經增長五成。

　　

　　如果全年派息增長五成，現價計的預測息率（2021年）已經高逾8.2厘，實在是非常吸引的一隻收息股呢！

　

　　我想指出的是，中海油的業績無疑會受油價影響，但其實，在正常情況下，她是一隻超高息的收息股。即使遇上2020年的極端情況，她頂多只會變成一隻正常的收息股而已！

　

　　這還不止，早前中海油公布2022年的經營策略時，除了堅持增加投資和擴大產能外，還特別提到，近年公司股價十分低殘，未能反映真正價值（2021年的預測市盈率低至大約4倍），因此，將會提呈股東大會通過股份回購，以支持股價。

　

　　更重要的是，中海油還承諾，未來幾年的派息比率不會少於四成（正常情況下大約是五成），而以實際金額計，無論業績如何，2022-2024年的每股派息不會少於0.7港元（含股息稅）。

　

　　另外，由於2021年是中海油上市20周年，公司計劃除了末期息之外，還會派特別股息（金額待定）。

　

　　以目前的油價走勢，未來幾年平穩向上的機會很大，甚至再升一點也絕對有可能，即是說，中海油的盈利還會增加，那麼，意味派息也會增加。在股息上升，股價不虞下跌的情況下，我相信，中海油絕對是第二梯隊的首選呢！

　

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

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