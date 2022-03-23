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23/03/2022

盈富已經不是優質收息股

#退休 #理財 #盈富基金 #收息股
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　連續幾次跟大家討論過退休收息股的第二梯隊，碰巧上周港股出現了「來回地獄又折返人間」的奇景，我建議的3隻第二梯隊全部都有十幾，甚至廿幾個巴仙的回落（以高低位計），如果大家把握到機會，息率水平應該十分不俗。

 

　　但有朋友問，其實何需做這麼多分析，又要找機會入市，其實，簡簡單單買盈富基金（02800）不是已經可以嗎？而心水清的朋友也問，為甚麼我的第一梯隊也沒有盈富基金呢？

 

　　我也想趁機講述一下我對盈富的看法。我知道，喜歡以盈富作為退休收息股的朋友會認為，盈富基金是一籃子的藍籌股，整體上已經穩陣了。

 

　　再者，買盈富也不用擔心買著匯豐（00005）這類忽然不派息的股票，因為即使匯豐不派息，其他恒指成分股也會派息，所以，盈富基金不派息的情況，幾乎是不可能發生的。

 

　　最後，盈富有專人管理，會在適當的時候剔出不濟的股票，而加入有潛力的股票，因此，盈富基金長遠來說也可以賺息又賺價。

 

　　整體上，我是同意這個看法的，只不過，過去10多年，大致是由2008年金融海嘯之後，恒生指數，即盈富基金追蹤的指數，表現其實令人失望的。

 

（資料圖片）

 

　　如果大家是在2007年的高位，大約30000點買入盈富收息，過去十多年確實收了很多息，但股價卻跌了三成，計及所收的股息，可能是無賺無蝕，因為自己等於「搣本」來生活。

 

　　恒生指數過去十幾年的表現不濟，很大程度是跟指數未能及時反映當時的市況。即是已經大升的股票才加入恒指，加入之後就開始從高位回落，這樣長久下去，指數只會浮浮沉沉。

 

　　這個現象近年更明顯，尤其是恒指服務公司早前提出近幾十年來最震撼的改革方案，準備將恒指成分股的數目增至100隻，而在作出這個決定前，恒生指數的成分股數目只有55隻。即是未來幾年要將這個數目翻倍。

 

　　這個都不是問題，最大問題是，為了讓恒生指數更能反映當時的股市大潮，加入的很多都是增長股，增長股的派息往往不及收息股，因此，盈富基金的息率一定會被「攤薄」。

 

　　事實上，近兩年加入的成分股，很多都沒有派息，最明顯的例子就是科技龍頭的阿里巴巴（09988）、美團（03690）小米（01810）和京東（09618）等等，這就會更嚴重地攤薄了盈富的息率。

 

　　本來，盈富的息率已經不吸引，過去較高的時候曾經去到4%，這兩年已經跌至3%左右，在今次跌市前，即大約恒生指數在24000點的時候，盈富的息率只有大約2.7厘。附表顯示最近10年盈富基金的派息，大家可以看到，最近幾年，盈富的派息也有減少的趨勢。

 

 

　　那麼，我們應該怎樣看待盈富呢？是否完全不值得加入盈富作為退休收息股？下次再續。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

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