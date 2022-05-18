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18/05/2022

退休與退役

#退休 #理財 #運動員 #退役
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　最近看了牛下女車神李慧詩的自傳《身上的每道傷疤》。記述她成為一位世界級運動員的艱苦歷程。作為頂級運動員，我絕對相信，他們每塊獎牌都是由身上每道傷疤換取得來的。

 

　　這還不止，李慧詩的故事，加上早前神奇小子蘇樺偉的電影，都令人關注到，運動員「退役」之後的生活。

 

　　也許，李慧詩是比較幸運的一位，她能夠躋身世界級運動員行列。在當運動員的時候，已有不同和不錯的收入，當中包括職業運動員的每月津貼，以及奪獎獎金和廣告或代言收入等等。

 

　　李慧詩在自傳中提到，2016年里約奧運之後，她已經打算「退役」，所以2017年時曾經入讀浸會大學的人文及創作系創意及專業寫作學士課程，致力發掘運動以外，另一種挑戰自我，以及牽動他人的力量，那就是寫作。只不過，為了協助香港單車隊培養接班人，後來她又重回香港單車隊。

 

　　結果，她在延期一年舉行的東京奧運中，再奪得爭先賽的銅牌，為她的運動員生涯寫下新篇章。這一刻，我不知道李慧詩會否參加2024年的巴黎奧運。但從種種跡象顯示，她參加巴黎奧運的機會不大，除了年紀之外，她似乎愛上了寫作，未來有很大可能轉換跑道，拿起筆桿書寫她的人生。

 

　　事實上，她的自傳已經出版了（這本書絕對值得推介），我相信，如果在這時正式退役，也是一個美麗的休止符。

 

　　這個專欄講退休，對於準備退休的人士來說，應該是悠閒生活的開始，因為大部分都應該儲備了一筆退休金。正常情況下，退休生活是會過得愜意的。

 

（iStock）

 

　　但對於準備「退役」的運動員來說，卻可能是徬徨無助的開始，因為他們退役的時間，可能只是20多歲，頂多也不過30多歲。但他們犧牲了讀書的黃金時間。某程度上，除了自己的運動專項之外，整體學識或技能都不及同齡的人，要在職場上跟別人打拚，實在很吃虧。

 

　　當然，如果他們能轉去一條相關的跑道，最直接的當然是做教練，又或者體育行政工作，那就相對有優勢。但僧多粥少，有多少人可以如此無縫銜接呢？！我相信，大部分都可能要重新起步，由零開始。這一種辛酸和無奈，也非行外人能夠體會的。

 

　　近年香港的運動員表現出色，不少都能在世界舞台幹出成績，這段生涯中相信也能賺取豐厚的收入（當然還有廣告收入，李慧詩就是最好例子），如果能夠好好珍惜，也足以為日後的生活帶來一定保障。但問題是，香港能有多少個李慧詩、張家朗和何詩蓓？！

 

　　幸好，港協暨奧委會香港運動員就業及教育計劃於2018年推出了「星星伴轉型」學長計劃，由一些過去出色的運動員，而又能成功轉型的過來人，以學長身份協助計劃退役或剛退役的運動員轉型。

 

　　我知道，前滑浪風帆運動員黃德森、游泳好手兼藝人方力申，以至黃金寶、陳念慈和倪文玲等過去出色的運動員，也是部分的學長。要香港能培養更多出色的運動員，除了運動的專項訓練之外，這類配套的「服務」也是必須的。

 

　　希望這是一個良性循環，即是愈多出色的運動員，就有愈多出色的學長，從而再培養更多出色的運動員。如此的話，運動員無論退役或退休都不是問題了。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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