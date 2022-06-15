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15/06/2022

股神寧回購也不派息

#退休 #理財 #巴菲特 #巴郡 #派息 #股份回購 #蘋果
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上日談到我朋友Raymond的一個大發現，那就是，股神巴菲特打骰的巴郡公司，股價原來是「癲價」。無他，因為巴郡自從1965年上市以來，股價持續上升，但股神一直沒有將之拆細，令到現時的每股股價升至大約40多萬美元一股，折合大約300多萬港元（52周高位曾見54萬多美元）。

 

　　對小投資者來說，這不是匪夷所思的股價嗎？！

 

　　不過，股神最終也有照顧長期擁躉的需要，所以，在1996年時，同意發行巴郡的B股，經過兩次拆細後，現股價等於原來A股的1500份之一，但也要接近300美元一股呢，對香港投資者來說，仍然是超級大價股。

 

　　因此，我認為，股神這隻旗艦股票不是我們散戶那杯茶。更甚的是，巴郡上市以來，一直沒有派息，某程度上有違現在投資市場的主流做法。

 

　　「理由很簡單，他認為，股東的資金放在他手上，賺到的回報會比派了給股東為高，所以，他是不想派息的。」我告訴Raymond。

 

(iStock)

 

　　「嗯，原來如此，聽上去也是有道理的，但我始終接受不到。」

 

　　「我也同意，因為股神自己買的股票，很多都有派息的，就以他買的唯一一隻科技股蘋果公司為例，近年也開始派息了。不過，我可以告訴你，股神不喜歡袋了這些派息，而是把股息收益用來增持蘋果。」

 

　　「哈哈，他真的看好蘋果？」

 

　　「應該是的，因為蘋果是近年他的投資之中，回報最高的一隻。」

 

　　「這樣我就寧願買蘋果也不會買股神的巴郡了。事實上，我也買不起。」

 

　　「你謙虛了，如果是B股的話，肯定沒有問題的。」

 

　　「但他不派息這回事，就絕對不合我們的退休人士呢！」

 

　　「那又是的，因為退休人士追求的是現金流，不是資本增值。不過，近年股神也開始放鬆口風，經常說，如果他的公司未能在合理時間內分配好手上的近千億美元現金，不排除會派息或回購股份。但他始終傾向回購，而不是直接派息給股東。」

 

　　「回購？」

 

　　「是的，這是近年很多大公司喜歡用的方法，以此提高股東回報和刺激股價。」

 

　　「我很少聽到，可以略略講解一下嗎？」

 

　　「沒問題！股份回購（Share Buyback）是指用公司資金，在市場購入公司股票，然後註銷。你可以想像，即使盈利和派息都沒有增長，在股份數目減少的情況下，每股盈利和每股派息仍然會增長。理論上，估值變得吸引的話，股價便會上升，最終也會令股東得益。」

 

　　「原來如此，但股神這隻股票，肯定不是我杯茶，但他持有的蘋果，我倒也可以考慮。」

 

　　「好的，這確實是有實力的股票，我也喜歡！」

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

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