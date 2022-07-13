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13/07/2022

觀望中電(00002)派息政策

#退休 #理財 #派息 #中電
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上日提到，退休人士最關心的其中一隻收息股中電（00002）突然發盈警，令到股價從高位下跌了一成半左右。

 

　　我在上日的文章中解釋過，今次中電無端端蝕錢，主要因為就澳洲業務進行的對沖，錄得大額的公平值虧損，令到今年的中期業績也出現綜合虧損所致。但這些虧損應該只是一次性的，也不涉及真正的現金流，只屬帳面或會計上的虧損，理論上影響不太大。

 

　　事實上，中電股價大約下跌了一成多之後，上星期起已經回穩。作為退休人士，最關心當然是今次事件會否影響中電的派息。

 

　　正如剛才所說，今次的所謂虧損不涉及真正的現金，所以，理論上不會削弱中電的派息能力。只不過，中電的澳洲業務也面臨一些壓力，加上成本增加的因素，未來中電的盈利能力也可能有隱憂，這就真正削弱中電的派息能力了。

 

（晴報資料圖片）

 

　　中電之所以是退休人士的收息股首選，其中一個原因應該是她的派息穩定，兼每年派4次息，即所謂的派季度息，而非一般的只派中期息和末期息，也更非部分國企股只派一次末期息（還要扣一成股息稅）。

 

　　不過，回看過去5年中電的派息，雖然是平穩，但卻沒有明顯增長，以過去5年計，股息只是增長了6.5%，其實是跑輸通脹的。過去兩年，股息都只是維持3.1元的水平，沒有增加。

 

 

　　過去，中電的股價相對硬淨，長期企穩於75元之上，以此計算，股息率只有4%左右，其實只是僅可及格，但今次事件令中電股價回落約一成半，令股息率提高至4.7%左右，反而增加了吸引力。

 

　　當然，我知道，不少退休人士已經持有中電，入貨價未必是70元以下，所以，萬一中電未能維持現在的派息水平，息率回報便會下降。在這一刻，我仍然相信，今次事件對中電的派息能力沒有大影響，反而電力行業這一兩年面對的挑戰可能更影響電力股的派息。

 

　　不過，退休人士買收息股，也不應該太著重短線的變化，大家應該從長遠的經營去考慮是否應該繼續持有，現階段說要放棄中電作為收息股是言之尚早。相反，未有或未夠收息股的退休人士，可以考慮在現水平收集中電呢！當然，我會繼續觀望中電的派息政策，只要她能夠維持相近的派息水平，繼續持有中電收息是無妨的。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

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