俄烏軍事衝突已結束，然後呢？

剛剛爆發的俄烏地緣衝突，筆者相信已經告一段落，軍事階段大致結束，在接下來的西方經濟制裁上，估計也是雷聲大雨點小。



2月21日，俄羅斯總統普京簽署總統命令，正式承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國，隨後俄軍以維和部隊的名義，「應兩國的邀請」進駐這兩個大多數居民為俄裔的原屬烏克蘭的自治地區。一場震驚世界的地緣政治危機爆發。



普京以應邀進入兩國的形式介入烏東，在名義上將軍事行動合理化了，成為「正義之師」，如果北約軍事干預反而可能師出無名，但是聯合國和世界多數國家並不承認兩個自治地區為國家，強調烏克蘭的主權不可侵犯。

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然而，歷史永遠是勝利者書寫的。俄軍的進駐和美國表態不出兵，幾乎肯定這兩塊烏克蘭領土已經分裂出去，並在未來可能與俄羅斯密切綁定。



在此節點，如何判斷未來俄烏局勢的走向？首先，沒有美國和北約的直接軍事介入，烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭是小孩與大人的打鬥，這在2014年的克里米亞衝突中烏軍脆敗已經表現得十分清楚。烏克蘭曾經是世界上第三大核國家，但是主動放棄了所有核武器，國力也在歷屆政府的折騰中迅速衰退。俄軍行動後拜登親自打電話告訴澤連斯基應該撤離基輔避難，已經表明了美國無意強力軍事干預的態度，所以筆者不認為烏克蘭有能力有意願主動出擊，收回失去的領土。



筆者相信普京也無意乘勝追擊佔領烏克蘭全境。俄羅斯三十萬現役軍人中近二十萬已經駐紮在俄烏邊境，軍力部署已經接近極限。而且俄羅斯目前的國力也難以支持與西方的全面對抗。所以在達到有限目標之後回到談判桌上來，應該是俄羅斯的最佳選擇，而不是進一步擴大戰場。美國有意用烏克蘭消耗俄羅斯，但是普京對阿富汗戰爭是記憶猶新的，他任內處理格魯吉亞衝突的模式才是心目中的首選。



美國今年有中期選舉，經歷過伊拉克和阿富汗兩場戰爭後，美國選民普遍厭戰。如果拜登向一個美國並沒有防務承諾國家派兵，民主黨鐵定輸掉中期選舉。烏克蘭危機，在某種程度上給了拜登政府一個油價高企的藉口，未來需要做的是想辦法將油價降下來，而不是進一步推高油價。烏克蘭衝突，已經將一心擺脫美國的法國、德國重新拉回到北約防衛框架，美國其實在戰略上是大贏家。在不戰不和而自己無需出兵的情況下，拖住俄羅斯才是美國的上策，從近月美國主導的資訊戰態勢看，美國的佈局和意圖並不難看出。



俄羅斯出兵，令德法主導的明斯克協議徹底坍塌。其實這個協議缺少執行的基礎，但卻承載著歐洲人解決歐洲事的願望，也是歐洲實現自主外交、自主防衛的一個標杆。現在歐洲需要重新回到北約防衛框架，仰賴美國的保護傘。熙攘多時的俄羅斯天然氣輸氣項目北溪二號，應該也被無限期擱置了，歐洲不得不依賴美國的天然氣供應。



中國在烏克蘭問題的立場，在慕尼克安全會議上出現了改變。不再完全站在俄羅斯背後，強調既要反對北約東擴，又要尊重烏克蘭主權。回到「戰略性模糊」，可能為中國贏得一點外交空間，尤其在和歐洲關係上。美國從2000年就開始將中國視作戰略競爭者，但是九一一恐怖襲擊和全球金融危機兩次將美國的的焦點轉移到其它地方，也許這是第三次，不過時間不會太久。



高油價，是拜登政府急切需要解決的問題，但是在和OPEC+的交涉卻不得要領。俄烏衝突加深了拜登政府對油價飆升的恐懼，Plan B呼之欲出。筆者估計，美國與伊朗達成協議，取消對伊朗石油的禁運已經呼之欲出。伊朗的石油供應可能打破目前原油供需平衡的關鍵。



那麼西方國家在制裁俄羅斯上有多少牌可以打呢？將俄羅斯銀行剔除出SWIFT永遠是核武器級別的選項，但是此舉可能嚴重影響SWIFT的信譽，不到萬不得已不會動用。克里米亞危機後，西方已經對俄羅斯進行了大量制裁，現在可選的新制裁項目有限。上次特意將石油和天然氣排除在外，這次估計西方也不會搬起石頭砸自己的腳。針對俄羅斯個人的制裁，象徵意義大過實際效果，而且暫時不敢直指普京，因為發出威脅的效果往往大過具體實施時候的效果，西方需要保持一個威脅來遏制普京更大的冒險。



給這場預期已久、突然降臨的俄烏衝突打個分：



戰略贏家：美國



戰術贏家：俄羅斯



意外贏家：中國、伊朗



戰略輸家：法國、德國



全盤輸家：烏克蘭



據筆者的研究，過去五十年的地緣危機中，對全球股市造成持久傷害的只有兩次，一次是第四次中東戰爭，一次是海灣戰爭，兩次都因為油價暴漲而催生出經濟衰退，進而傷及企業盈利。除此之外，歷次地緣危機觸發的股市下跌，主要是情緒因素所致，跌勢是短暫的。連2001年的九一一危機，重新開市後美股就迎來了V-型反彈。只要俄羅斯的石油／天然氣出口不被禁運，筆者認為俄烏衝突所導致的問題，中期來看全部是噪音。



(本文為個人觀點，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘)