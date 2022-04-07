聯儲加息就能抗通脹嗎？

FOMC三月份會議紀要顯示，聯儲準備在五月加息50點以上，並啟動縮減資產負債表，最多每月950億美元。聯儲高官接踵發言，指目前的通貨膨脹明顯高出政策目標，加息過程必須加快，不排除「非常規」的利率政策。連一向鴿派的候任聯儲副主席，也明確表達了希望「年內回到中性水平」的態度。

明眼人都看得出，美國通貨膨脹失控，聯儲的貨幣政策落後於通脹形勢。美國貨幣當局需要急起直追，用更激進的方式來一直物價上升，既是管理經濟的必須，也是政治上的表態，更是回應選民訴求的方式，FOMC大碼加息勢在必行。

前任聯儲主席格林斯潘在其作為聯儲主席的後半任，發明了階梯式加息法，即每次開會加息一次，一次25點，圖表上看好似平穩的上升階梯。這次可能是聯儲二十一年來首次加息幅度超過25點，足以顯示貨幣當局抗擊通脹的決心，也許鮑威爾要的就是這個效果。

然而，加息真的能夠抗通脹嗎？首先必須弄明白通貨膨脹的成因。

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古典經濟學中，通貨膨脹源自兩種情況，需求拉動和成本推進。顧名思義，經濟旺暢的時候，需求大幅增加，拉動物價上升，是為需求拉動型通脹；工資、原材料、租金上漲迫使企業加價，是為成本推進型通脹。新古典主義經濟學認為，需求拉動和成本推進往往是共生的，提出混合型通脹，不過原理上還是周期型的通貨膨脹。

當貨幣供應出現較大變化時，更多的錢被用來對應同樣多的貨物，就造成了通貨膨脹。無論經濟景氣還是衰退，貨幣供應量增加帶來貨物的面值增加，等值貨幣的購買力下降，這種是貨幣型的通貨膨脹。布列頓森林會議體制崩潰後，貨幣通脹因素增加，QE登場後更成為物價的主要拉動因素。

第三種通貨膨脹是由價格機制失靈造成的，例如國家的價格監管、工會硬性要求漲工資等，屬於結構性通脹。這在七十年代的滯脹時代比較常見，現在不多見。第四種情況是供應鏈受到人為震動，觸發供應短缺，令該產品價格飆升，並順著產業鏈向中下游傳導。七十年代的兩次石油禁運、幾年前的大米短缺都屬於人為型通脹，現在對俄羅斯能源的製裁也屬於人為型通脹。

目前在美國的通貨膨脹，實際上含有周期性通脹、貨幣型通脹和人為型通脹，屬於復合型通脹。每個源頭的成因不同，傳導機制不同，加息可能產生的效果也不同。聯儲的利率政策對周期性通脹應該有政策效果的，通過為熾熱的經濟降溫，管理需求，管理預期。利率政策對貨幣型通脹可能有一點效果，不過此類通脹歸根到底源自過度流動性，需要聯儲收縮資產負債表，回收信用。在美國財政赤字沒有很大改善的情況型，聯儲的運作空間有，但是不大。

近期通脹的一個突出問題是能源和食品價格暴漲。在疫情結束之時，社交距離限制被取消，經濟活動恢復，在很大程度上算是周期性通脹，但是最近的情況就不同了。西方國家對俄羅斯能源的製裁和戰火對烏克蘭農業的衝擊，帶來的是人為型通脹，根本不是貨幣政策可以解決的問題。

在周期型、貨幣型和人為型通貨膨脹中，聯儲加息真的可以直接觸及的，只有周期性的因素。激進加息未必可以真正將通貨膨脹拉回到2％的政策目標，但可能因為資金成本的突然暴漲而拖垮經濟。倒掛的國債收益率所折射的就是市場對此的判斷。

聯儲每一輪加息，都是以軟著陸為目標的，不過在過去十次加息周期中，最後有八次以硬著陸告終。

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