糧食短缺可能比石油短缺更嚴重

烏克蘭一半以上的耕種面積已經錯過了春耕，而俄羅斯的穀物出口受到西方國家制裁。全世界對油價飆升比較關注，其實今年糧價漲得更猛，烏克蘭危機可能給我們帶來饑餓，也可能給我們帶來滯脹。



聯合國世界糧食計劃署認為，世界已經面臨前所未有的饑餓的一年，烏克蘭危機將導致全球食品價格飆升，並觸發了糧食危機。



根據美國農業部數據，在2021年烏克蘭小麥出口佔全球總出口的12%，大部分地區播種受到戰火衝擊，運輸也不暢順；俄羅斯的小麥出口佔全球總出口的17%，遭到西方國家的貿易制裁。去年全球小麥出口總量為為2.06億噸，俄烏兩國佔了29%。不僅是小麥，兩國的玉米出口佔全球份額的19％，葵花籽油出口佔全球份額的80％。

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俄羅斯入侵烏克蘭後一個月，小麥價格上漲了36%。同一時期，布蘭特原油價格上漲了26%，只是油價上漲更吸引眼球。其實，針對俄羅斯的石油禁運有可能被取消，但是素有歐洲糧倉之稱的烏克蘭的大多數地區，已經錯過了春耕，種上糧食的地區也受到燃料斷供、機械短缺、道路堵塞等各種困擾，今年糧食鐵定失收。糧食的生產週期較長，由於涉及土地，新增產能也比較困難。



還有，俄羅斯和白俄羅斯的化肥也遭到制裁，烏克蘭的化肥產能部分遭到破壞。俄羅斯的氮、磷、鉀肥、烏克蘭的氮肥和白俄羅斯的鉀肥在全球化肥供應鏈上，都具有舉足輕重的地位。烏克蘭的種子出口在世界上也具有很高的份額。



無論小麥還是玉米，無論化肥還是種子，都不是短期可以被其它國家的新產能所頂替的，勢必在全球範圍內製造出全產業鏈的衝擊。筆者提出供應鏈斷裂3.0版概念。2020年因為封城隔絕，出現了以零部件配送阻滯為特徵的產品供應鏈斷裂；2021年美西港口嚴重積壓，帶來船運滯留、集裝箱短缺為特徵的運輸供應鏈斷裂。在2022年俄烏衝突催生出初級產品供應鏈斷裂，勢必向中下游蔓延，並進一步加大通貨膨脹壓力。



根據經濟學人雜誌的早餐物價指數，在2011-2020年早餐價格上漲了30%，在2021年再漲30%，今年漲幅肯定不止30%，迫使貨幣政策作出劇烈調整。一方面油價糧價攜手飆升，另一方面聯儲被迫超常規地加息和縮表，全球經濟遭遇滯脹的機會在上升。上次全球範圍內出現滯脹發生在上世紀七十年代，對經濟、民生的衝擊極大。



一條普通麵包在歐洲曾經是一歐元，現在是八歐元。對於發達國家，它們有能力接受更高的食品價格，衝擊主要體現在消費者的購買力上。對於發展中國家，它們本身的財力有限，對俄烏的糧食依賴又特別高，非洲國家對俄烏糧食的依賴程度可以用觸目驚心來形容。在非洲，俄烏衝突有可能演變成人道危機。



用聯合國秘書長古特雷斯的話說，世界已經「嚴重偏離」了到2030年實現可持續發展目標的軌道。烏克蘭危機為這令人不安的趨勢，火上澆油。



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