  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
陶冬天下
缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

05/05/2022

聯儲最「鷹」的時候已經過去？

#FOMC #通脹 #美國加息 #聯儲局
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新


　　美國聯儲大碼加息塵埃落定，鮑威爾在會後記者會上預告會繼續大碼加息，美股卻大漲。難道聯儲最「鷹」的時候已經過去？
 　
　　應該說處理這次FOMC會議上的激進加息，是鮑威爾在聯儲主席位置上四年多時間中的高光時刻，用一手爛牌打出了小高潮。聯儲在去年誤判形勢，錯過了遏制通貨膨脹的最佳時機，在就業市場極度熾熱、通脹創下四十年新高的時候，不得不急起直追，打破聯儲二十年來的傳統，用連續大碼加息和快速縮表來制止通脹環境的進一步惡化，來平息國會和選民對物價上漲的憤怒。
 　

(iStock)

　
　　3月開始，聯儲高官傾巢而出，輪番發表鷹派言論，令債市對於未來的資金成本重新定價。鮑威爾在IMF會議上的言論，更讓市場產生恐慌，相信聯儲不惜代價加速回歸中性利率，於是分析員預言未來出現75點加息的言論紛至沓來，不少人預計經濟衰退不久便會降臨；交易員全面拋售美債，十年期國債利率一度突破3%。
 　
　　等到正式宣布政策的時候，鮑威爾堅決地表示多次加息50點仍會發生，但是暫時看不到加息75點的必要。仍然是加速加息、仍然是快速縮表，但是市場卻因為不會出現75點加息，而合上了幸福的雙眼。
 　
　　聯儲最「鷹」的時候已經過去？筆者認為未必。盡管美國通脹可能已經見頂，但是油價、糧價、工資、租金仍在上漲，而且多不是貨幣政策短期可以制止的。通貨膨脹仍將在高位徘徊，通脹前景不確定，聯儲的立場怎麼可能確定呢？鮑威爾不過也在摸著石頭過河。
 　
　　基於基本面的市場升勢和逼空造成的反彈，其實是兩回事。美國聯儲需要激進地加息和縮表，這個大局面沒有改變；政策不確定性大幅升高，這個風險仍然存在。市場不過是在被鮑威爾的IMF言論忽悠上去，在定價上需要作出微調。
 　
　　簡單概述一下本次FOMC的決定。在加息上，1)聯邦基金利率上調50點至0.75-1%區間。2)將在未來幾次會議上討論加息50點的可能性。3)FOMC暫時不積極考慮加息75點的選項。在縮表上，1)今年6月正式啟動縮表程序。2)最初三個月縮表規模上限設在475億美元(300億國債及175億MBS)，三個月之後將上限加倍至950億美元(600億國債及350億MBS)。3)不在市場上拋售資產，通過停止對到期債券再投資來緩慢縮減聯儲資產負債表。
 　
　　坦率說，以上內容正是FOMC上次會議所預告的，只是鮑威爾及同伴們在過去幾個星期吊高了市場的預期，所以正式決議出來時大家產生出「皇恩浩蕩」的幸福感。筆者的預測不變，FOMC在6月和7月會議各加息50點，在今年剩餘的會議上每次加息25點，明年再加息四次，每次25點。今年聯儲就將利率推到2.5%左右的中性區間，明年達到3.5-3.75%水平。
 　
　　本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多陶冬天下文章

你可能感興趣

#FOMC #通脹 #美國加息 #聯儲局

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk