

美國聯儲大碼加息塵埃落定，鮑威爾在會後記者會上預告會繼續大碼加息，美股卻大漲。難道聯儲最「鷹」的時候已經過去？



應該說處理這次FOMC會議上的激進加息，是鮑威爾在聯儲主席位置上四年多時間中的高光時刻，用一手爛牌打出了小高潮。聯儲在去年誤判形勢，錯過了遏制通貨膨脹的最佳時機，在就業市場極度熾熱、通脹創下四十年新高的時候，不得不急起直追，打破聯儲二十年來的傳統，用連續大碼加息和快速縮表來制止通脹環境的進一步惡化，來平息國會和選民對物價上漲的憤怒。



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3月開始，聯儲高官傾巢而出，輪番發表鷹派言論，令債市對於未來的資金成本重新定價。鮑威爾在IMF會議上的言論，更讓市場產生恐慌，相信聯儲不惜代價加速回歸中性利率，於是分析員預言未來出現75點加息的言論紛至沓來，不少人預計經濟衰退不久便會降臨；交易員全面拋售美債，十年期國債利率一度突破3%。



等到正式宣布政策的時候，鮑威爾堅決地表示多次加息50點仍會發生，但是暫時看不到加息75點的必要。仍然是加速加息、仍然是快速縮表，但是市場卻因為不會出現75點加息，而合上了幸福的雙眼。



聯儲最「鷹」的時候已經過去？筆者認為未必。盡管美國通脹可能已經見頂，但是油價、糧價、工資、租金仍在上漲，而且多不是貨幣政策短期可以制止的。通貨膨脹仍將在高位徘徊，通脹前景不確定，聯儲的立場怎麼可能確定呢？鮑威爾不過也在摸著石頭過河。



基於基本面的市場升勢和逼空造成的反彈，其實是兩回事。美國聯儲需要激進地加息和縮表，這個大局面沒有改變；政策不確定性大幅升高，這個風險仍然存在。市場不過是在被鮑威爾的IMF言論忽悠上去，在定價上需要作出微調。



簡單概述一下本次FOMC的決定。在加息上，1)聯邦基金利率上調50點至0.75-1%區間。2)將在未來幾次會議上討論加息50點的可能性。3)FOMC暫時不積極考慮加息75點的選項。在縮表上，1)今年6月正式啟動縮表程序。2)最初三個月縮表規模上限設在475億美元(300億國債及175億MBS)，三個月之後將上限加倍至950億美元(600億國債及350億MBS)。3)不在市場上拋售資產，通過停止對到期債券再投資來緩慢縮減聯儲資產負債表。



坦率說，以上內容正是FOMC上次會議所預告的，只是鮑威爾及同伴們在過去幾個星期吊高了市場的預期，所以正式決議出來時大家產生出「皇恩浩蕩」的幸福感。筆者的預測不變，FOMC在6月和7月會議各加息50點，在今年剩餘的會議上每次加息25點，明年再加息四次，每次25點。今年聯儲就將利率推到2.5%左右的中性區間，明年達到3.5-3.75%水平。



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