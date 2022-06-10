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10/06/2022

拜登的政績和民意

#美國政局 #拜登 #政績 #民主黨
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美國總統拜登的支持率，跌到了他入主白宮以來的最低點。根據CBS／YouGov的民意調查，美國人對他的支持率下降到了36%。一般來講如果現任總統的支持率跌到30%或更低，意味著他有巨大的民意差距，往往輸掉選舉。

 

　　拜登上任16個月的政績其實不錯。美國經濟徹底擺脫了疫情衰退，增加了八百多萬份就業機會，工薪階層收入迅速上升，失業率創出五十年新低，沒有多少企業因疫情而破產，消費市道強勁，房地產價格大漲，儘管最近跌了不少，拜登上任以來S&P500還有10%左右的漲幅。他在處理烏克蘭危機上，也得到民意的支持，美國不費一兵一卒將離心離德的歐洲重新納入北約旗下。

 

(CNS)

　

　　這張成績表對於任何一任總統，都是可圈可點的，但是拜登的人望卻一路下滑。究其原因，就是通貨膨脹。財政部長耶倫最近不得不向國會承認，「通貨膨脹絕對是一個問題……現在不是工人找不到工作，而是企業招不到工人。」

 

　　工資暴漲、汽油價格暴漲、食品價格暴漲。通脹預期推動新的漲工資，然後就是漲價，惡性循環。美國基層工人的名義工資上升了，但是實際購買力卻下降了，令拜登政府的不支持率攀升。

 

　　以目前的選舉形勢看，民主黨很可能在眾議院選舉中輸掉多數黨席位，甚至連參議院多數黨席位也不保。只要失去兩院中的一個，拜登政府就難以再推大的具有爭議的政策。拜登初執美國帥印時，民主黨同時控制了白宮和參眾兩院，當時可謂春風得意，在上任後的最初一百天眼花繚亂地推出了許多政策，包括兩個規模龐大的財政刺激措施，但是除了疫情救援計劃外，拜登政府的各項經濟政策全部虎頭蛇尾，大多數仍停留在國會審批階段。

 

　　一旦民主黨失守參院或眾院，拜登政府的執政效率就會大打折扣。這個先例在之前兩位民主黨總統身上都發生過。克林頓和奧巴馬上任之初，都是挾著橫掃參眾兩院之勢，但是很快輸掉了中期選舉，執政能力大降，最後在國會的對峙中成為跛腳鴨。

 

　　如果民主黨無法再掌控國會參眾兩院，相信拜登的政策聚焦點會重新回到國內，回到拼經濟上。那時候美國的通貨膨脹仍然較高，但是經濟增長卻可能顯現下行壓力，甚至衰退壓力。估計白宮會對聯儲施加壓力，但是鮑威爾卻在同時追逐兩隻兔子。

 

　　通貨膨脹和經濟衰退共存，是罕見的經濟現象，戰後僅在1974-1982年期間出現過，它對經濟的摧殘遠大過普通的衰退，持續困擾了四任美國總統。應對通脹高企而經濟下滑的挑戰，拜登可能發現自己手中可打的牌不多，三十萬億美元的政府債務泰山壓頂，國會共和黨籍議員也不會配合新的經濟刺激措施。

 

　　現在拜登最大的政策幫手應該是聯儲主席鮑威爾，只是他自己也有點泥菩薩過江自身難保。在2022年，拜登保送了鮑威爾連任美國聯邦儲備局主席。2024年拜登需要鮑威爾保送他連任美國總統。也許，鮑威爾的任期長過拜登的。

 

　　本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

 

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