  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
陶冬天下
缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

06/07/2022

衰退交易籠罩市場

#衰退 #鮑威爾 #聯儲局 #通脹
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

 　　在不到四周的時間裏，全球市場的交易主題出現了徹底的扭轉，從交易通脹轉為交易衰退，國債收益率曲線倒掛。

　

 　　美國聯儲從1月開始，對遏制通脹的語調愈來愈強硬，至6月初主席鮑威爾擺出了不惜犧牲增長也要壓制通脹的姿態，十年期國債利率從1.6%升至3.5%，市場一度預計FOMC今年累計加息3.9%，也就是平均每次開會加息接近50點。然而一個月後，期貨市場價格指向今年累計加息3.3%，十年期國債利率下降至略高過2.8%。

 

　　國債市場之大起大落，是歷史上前所未有的，這個背後則是貨幣政策制定者在把握經濟形勢上的屢屢誤判。去年的絕大多數時間裏，聯儲將逐漸上升的通貨膨脹看作供應鏈斷裂所帶來的暫時性現象，拒絕採取行動推進貨幣環境正常化。但是美國的工資飆升和租金上漲，帶來了工資與物價的螺旋上升，加上石油價格和糧食價格的衝擊，通貨膨脹預期出現了決堤式的突變。聯儲進入了恐慌狀態，不僅加快了加息步伐，還在前瞻指引上急速轉鷹，更在政策制定上不見了透明度，令資金無所適從。

 

(iStock)

　

　　這催生出一輪通脹交易，在市場上表現為國債遭到拋售，股市遇到打壓，美元受到追捧，按揭利率飆升，石油價格狂漲，公司債集資困難。美聯儲的「忽然激進」，也觸發了大多數發達國家和部分新興市場國家大幅加息，全球金融環境一片混亂。

 

　　聯儲激烈的政策轉身帶來了幾個後果。首先，資金成本攀升和去槓桿運動產生出「金融抑制」現象，資產價格應聲暴挫，債市和股市一起進入熊市。其次，消費者一方面購買力被通脹蠶食，另一方面擔心政策收緊最終會影響到就業市場，消費信心迅速回落。再者，能源價格和資金成本上漲改變了企業的經濟前景的判斷，投資熱情降溫。

 

　　亞特蘭大聯儲編製的實時增長預測GDPNow預測，美國經濟可能在第二季度收縮2.1%。如果這個預測被證實，加上美國第一季度已經意外出現了負增長，美國可能已經進入技術性衰退。最新的ISM數據顯示美國製造業衰退已經在路上，銀行的按揭數據則顯示房地產熱正在降溫。

 

　　美國家庭的資產負債表，處在近幾十年的最佳狀態，加上消費者開始動用去年積聚起來的疫情補貼，筆者相信美國的消費有一定韌性，下半年衰退並非必然，不過消費的底氣在很大程度上取決於消費者預期。如果通貨膨脹居高不下、按揭利率翻倍、工資增長開始停滯，則消費者的預期隨時可以改變。聯儲在政策上的進退失據，正在毒化預期和信心，從市場到民眾都在擔心出現滯脹的可能性。

 

　　這種背景下，市場開始交易衰退。先是國債市場，然後是股票市場，最近是石油市場，次第以溫和衰退為基準重新定價。

 

　　美國十年期國債利率的大幅回落，折射著資金對未來數年增長前景的悲觀。同時，兩年期國債的回落程度則受限於聯儲的利率政策，十年期對兩年期國債出現了收益率倒掛，預示經濟衰退在未來十八個月內發生。這是今年以來出現的第三次收益率曲線倒掛，前兩次均在短暫倒掛之後重新翻為正值，反映市場對經濟是否進入衰退有爭論。這次倒掛會否長久，是對美國經濟前景的一次投票，對聯儲政策可信度的一次投票。

 

　　筆者認為，美國經濟陷入衰退已經有九成可能性了。理由是通貨膨脹在回落到4%左右後，可能高位徘徊，遠遠高過政策目標的2%，令聯儲的貨幣政策左右為難，錯失時機。石油衝擊、糧食短缺、供應鏈缺口，都不是貨幣政策所能解決的問題。出於政治原因，鮑威爾卻又硬著頭皮出招，結果可想而知。

 

　　聯儲從2014年開始了上一輪貨幣環境正常化，其中歷經伯南克、和耶倫兩任主席，市場和經濟都沒有大的反應。等到鮑威爾接任後，在沒有充分溝通的情況下，連續加息觸發了2018年底的股市暴跌，筆者相信差別在於市場溝通和市場信心。當年不及格的鮑威爾，正面臨另一場考試。

 

　　本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多陶冬天下文章

你可能感興趣

#衰退 #鮑威爾 #聯儲局 #通脹

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk