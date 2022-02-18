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18/02/2022

關心窮人死活，不管下屬死活

#有錢人
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　上星期講一個超級有錢人，想著死後把所有錢捐給慈善機構，卻在賣出一幅具歷史價值土地予政府時算到盡呢？究竟他是甚麼心態？

 

　　最終因不到他心目中的價，即使政府出價比市價高1/3，也不賣給政府，卻以市價賣給其他人。究竟他又是甚麼心態？

 

　　一直想不通，直到觀察到一些有錢人的行為，才明白那是甚麼邏輯。

 

　　簡單來說，他們把賺錢和捐錢是分開兩件事來看的，沒有關聯性。他今天可以捐1千萬出去，但在一單生意時，十萬八萬也鍊到盡。

 

　　他們認為生意就是生意，他心中有一個價，守住這個價，做得成生意，就證明他眼光獨到。做生意是零和遊戲，成功的喜悅不在於賺到多少錢，而是在他認為自己又勝一仗，他追求勝利的喜悅勝過他真正賺多少錢。

 

　　捐錢則不同。他們每個人捐錢的心態都不同，有很多只是求名聲，即所謂「發財立品」；有些是求利，捐錢背後是求更大的財富；當然也有真心實意捐錢的。

 

　　他們最多是捐錢做教育，興建大學大樓，籌辦獎學金十分普遍。因為最易吸睛，見報率特別多。相比起誰人捐錢起了醫院，添了病床，報道也不及教育名聲好。

 

　　另外又有多少有錢人會捐錢贈衣施藥、予深水埗明哥每日派飯？因為這些事不起眼，捐了寒衣施了藥、派飯吃完便什麼都沒有，誰人記掛住誰捐的藥誰送的飯。但捐了大樓予大學，那可不同，百年以後仍然帶著名堂，十分划得來。

 

（iStock圖片）

 

　　有位富人後代，捐錢捐地，表面看是為善不甘後人；但另外一面卻是摔下屬摔數，不留情面。這就是有錢人邏輯，他好像關心窮人死活，卻不管下屬死活。

 

　　因為捐錢給窮人又有名聲，又可積陰德；下屬只是為他賺錢的工具，員工是窮是苦才不關他事。搵錢是為自己，捐錢也一樣是為了自己。

 

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