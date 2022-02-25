有錢人真的聰明絕頂？

昨天政府又再宣布加強防疫措施，許多行業將會在未來兩個月不能營業，財政司司長那一萬元消費券，於許多人來說，像派救濟金一樣，香港有不少人活在淒風冷雨之中。

同一時間，福布斯富豪榜公布，香港不少超級富豪能在新冠疫情下，身家不單沒有縮水，而且受惠資產價格上升，身家大增。

這是一個多麼諷刺的畫面。

國內有一個知名學者，他到江浙一帶演講，許多大企業老闆總裁慕名而去。這些企業多是中國500強企業，不少躋身世界，有些還是世界500強。

學者問他們多少人認為今天成就都是自己多年奮鬥得回來的，差不多全場人人舉手，氣氛熾熱。

這個學者指著他們的褲子說，你們看看自己的褲腳，他們當中不少人看看自己褲腳，許多人仍然把褲腳摺起。學者話峰一轉，說證明你們以前就是農民，今天即使賺了錢仍有農民集氣。

會場裏聽到不少笑聲。

學者繼續說若不是國家改革開放，有些政策向你們地方傾斜，你們有那麼容易做生意嗎？若不是買機器退稅免稅安排，他們可以一開始便累積到比別人多的資本嗎？若不是銀行差不多無底線的給你們放貸，你們可以把生意做得那麼大嗎？

會場裏面開始鴉雀無聲。

學者繼續問你們字也不識多少，更不要說外語了，你們憑甚麼可以打敗那些國際高手，做到世界第一第二呢？他停了一會，再問你們還有多少人認為今天成就都是自己多年奮鬥得回來的。

會場內許多人低下頭來……

他這樣說不是仇富，而是想說清楚，表達一個觀點，就是他們能夠累積到那樣的財富，是有許多外力因素。政策傾斜、退稅安排、免稅措施，在在都是把國家原來收入以另一種「方式」送回給企業老闆口袋。

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許多有錢人，賺了那麼多錢，他們真的以為自己很叻，聰明才智集於一身，做每件事都十分了不起，做的決定都是正確的，所以才賺到那麼多錢。

香港情況也一樣。

若果沒有1997年香港前途問題，英資企業就不會離開香港；沒有英國資本企業離開香港，根本不會有華資企業興起。若果沒有中英聯合聲明對香港回歸前土地買賣限制在每年50公頃的話，根本就不會有地產霸權的興起。

若果沒有英國政府在背後操縱，根本沒有個別超級富豪可以全方位壟斷香港的經濟。

如果這些企業老闆和他們後人真的以為自己英明神武，公司天下無敵的話，這只是反映他們膚淺無知的一面。

今天許多有錢人捐這捐那，好不熱鬧……但疫情兩年，他們又做過多少？若不是駱主任叫開會，他們會突然熱心嗎？

國內學者那尖鋭批評，提醒那些腰纏萬貫的企業老闆，他們成功背後，是國家政策給了優惠免了稅收，他們才有這麼容易，他希望他們不要只求私利，寄語他們明白國家未來可以達到共同富裕的目標。

謙卑二字，識的人多，懂的人少，行的更少。

