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18/03/2022

有錢人特別迷信

#迷信 #風水 #有錢人 #風水師傅
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　認識一個人，他是公司的總經理，一天被行政部通知，叫他搬到隔壁房間。他感到十分奇怪，隔壁房間和他原先坐的房間在一樣大，即使所有傢俬擺設也一樣，理論上搬房是沒有意義的。

 

　　他的頂頭就是老闆，老闆的房間就在他的房間上面，為甚麼有此改變？直到一天，來了一個行政總裁他才明白，老闆要「騎着」的就是最大的一個。沒有行政總裁之前，他是這間公司權力最大的人，所以他就坐在那個房間，老闆就是不能讓他「冇王管」。

 

　　認識另一個人，他算是叻人，一年替一個百億身家有錢人打工，做老闆私人助理。在集團總部大廈內，老闆辦公室位置的那個角落，樓上樓下十幾層樓都是一個面積座向一樣的房間，卻沒有人坐的，亦沒有任何用途。

 

　　但偏偏這位先生卻坐入了其中一層的房間，而且還坐在老闆樓上一層。當他第一天返工時，又怎會知道，不過只見所有和他打招呼的人，臉上都充滿疑惑神色，他才意識到有些甚麼事。

 

　　之後他發現自己是集團總部大廈落成十幾年後，第一個坐在這些位置的人；還不要說坐在老闆「頭上」了。

 

　　前一個人的經歷，容易理解；後一個人的經歷，也不難明白。

 

　　那位總經理的老闆就是要騎住他，不讓他作反，請了一個行政總裁回來，當然要騎住行政總裁。私人助理的老闆，不讓任何人坐在頭上，理解；不讓同他辦公室位置相同座向位置空間有人坐，也勉強明白，背後肯定和風水有關。

 

　　這位私人助理才記起之前老闆秘書問他出世時的時辰八字，現在一切「水落石出」了。

 

(iStock)

 

　　坊間不少傳聞，這個某某師傅是某個超級富豪的御用風水師，那位某某明星十分篤信風水……

 

　　差不多每個有錢人都有一個風水師傅，即使一些超級打工皇帝也一樣，都十分相信風水。相信風水，不代表迷信，只是大部分人，包括風水師傅和看風水的人都相信風水是迷信吧。

 

　　其實風水不是迷信，風水命理也是科學的一部分，只不過解釋風水的人不以科學常理去解釋，或許他們道行未夠，解釋不了；更重要是他們刻意把一切弄得撲索迷離，讓他的擺設和建議來得更加高深莫測，他便可以賺得更多錢。

 

　　說有錢人特別迷信，有另一重意思。就是他們不會改變那個替他看風水的師傅，他們迷信了那個師傅。或許這個師傅替他看完風水後，他真的風生水起，自然不會更換、亦不敢更換另一個風水師傳。

 

　　迷信風水也好，迷信某一個風水師傅也好，反映他們的堅持；而堅持正正是成功的重要關鍵。究竟是風水，還是他們性格中的堅持令他們成功，令他們致富？那就或者真的要問問風水師傅了。
　

 

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