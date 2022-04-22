差不多問任何一個人，如果你中了六合彩，又或者突然有幾百萬到幾千萬會怎樣時，大部分人都會說不再工作，環遊世界，享受人生。

這證明我們只是一般人，就是打工仔。只望有錢，以為有了錢便解決一切生活問題，只想逍遙快活。

如果有2-30億，不要說2-30億，就算有3幾億，也會想著買遊艇、坐私人飛機了。還會仰人鼻息？這一生受了多少人的氣，還要受氣，輪也輪到我俾氣人受了。

但現實世界是，即使擁有這樣身家的人，他們也可以是幾百億富豪身邊的擦鞋仔。難以置信吧！而且他們甘心這樣做。

在我們的世界裏，擦鞋仔是令人討厭的？他們只懂擦老細鞋，說老細英明神武，老細做甚麼都是對的。我們看不起這些人，因為他們為五斗米折腰，沒骨氣。這類人在任何老闆面前都是一樣。

反過來說，任何有錢人和老闆身邊都有這樣的擦鞋仔，因為他們也需要擦鞋仔，亦喜歡擦鞋仔。問題是他需要甚麼類型的擦鞋仔？

(iStock)

我們以為擦鞋仔都是一式一樣。活在我們辦公室四周的擦鞋仔，是很低級的，即使他幾百萬年薪，也都是低級的，因為他根本去不到老闆身邊，簡單的說老闆喜歡吃甚麼他也不知道。他只是一個靠擦老闆鞋而賺到多點錢的擦鞋仔而已。

試想一個有100億身家的有錢人，莫非他身邊的擦鞋仔仍然是一樣，只會說老細英明神武，老細做甚麼都是對的？當然這兩句「老細英明神武，老細都是對」仍是要說的。但那個一定不是我們辦公室見慣的擦鞋仔。

有錢人身邊的擦鞋仔，身家一定也不少，否則怎樣「襯」得起他身份。這些擦鞋仔開的車、喝的酒和玩的東西甚至比那個大有錢人更豪、更貴、更誇張，因為只有這樣，那個大有錢人才覺得和你一起，你不會失禮他。

假如他想去法國某個酒莊，他叫秘書打電話便可以。但去到酒莊，酒莊莊主會出來招呼嗎？會安排一道家宴、請上當地名人政客、喝一些從不公開的靚酒嗎？

又假如他看中一個女明星，莫非叫秘書打電話約飯局？莫非自己去找她的電話？飯局在哪兒？吃甚麼？有甚麼陪客？吃飯前後，有沒有下文……莫非自己開口？

這叫面子。有錢人最講面子，亦最要面子。他想得到一樣東西，卻不想出聲，他不是不想買，而是不想讓人知道他心裏有多需要；又或者他真的不想買，更不想讓人知道他原來不想出錢。因此他需要一個既心領神會，又可以替他搭通上下左右天地線的擦鞋仔。

話說回來，擦鞋仔無分貴賤，有錢人也可以是一個更有錢人的擦鞋仔。這也是面子，莫非他去擦一個比他低的人的鞋，當然他不會知道，正確的說，他不會承認自己是個擦鞋仔，他是某某超級富豪的friend啊。

他反正認識那位女星，又剛好和酒莊莊主很熟，打個電話替阿某某講一聲吧。至於他是否真的認識女星、是否真的剛好和酒莊莊主很熟，則不用深究。當然他也有回報的，或者人家在下一個發展項目中，預了他一份……

有品沒品，和有錢沒錢無關。

