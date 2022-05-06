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06/05/2022

借錢，誰借錢？問誰借錢？

#借錢 #年輕人 #有錢人 #中產
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　記憶中，年幼時有親戚不常來，但每次來都是黃昏5、6時左右，來了就坐在一旁，等爸爸放工回來。

 

　　爸爸回來，他便走到爸爸耳邊說了幾句，爸爸便在褲袋給他甚麼，他便走了。從來沒有意識過他來做甚麼，直至有一次……

 

　　他又來了，但不是在黃昏，而是中午時份。媽媽準備了午餐，餸不多，他竟然對媽媽說「使唔使咁慳」，媽媽白了他一眼說「搞掂你自己啦」。之後才知道他每次來找爸爸都是借錢，那次早一點來是因為他找不到爸爸，想問媽媽借，卻碰了一鼻子灰。

 

　　60年代，大家都窮，但大家都捱，尚算可以。媽媽很慳家，死慳死抵儲錢。她曾經說66-67年看中美孚新邨一個幾百平方呎單位，賣4萬5千元，卻欠5千元；當時沒有銀行按揭這回事，而爸爸做油漆工人，就算有亦借不到錢。

 

　　媽媽怕欠人錢，又欠人情，沒有問親戚借，於是買不成。到78年抽中居屋，她一次過付了10萬多元買入單位，這是她慳的結果。

 

　　至於那位常常問爸爸借錢的親戚，好吃懶做，又愛賭錢，最後潦倒而去。幸好他沒結婚，否則害己害人。

 

　　讀到一則新聞，講一個英超球員有點名氣，簽了新約，他的家電話響個不停，登門借錢更多，交汽車保險、繳付樓按……叫請吃飯開Party的不計其數。可惜，好景不常，他傷了，收入大減，變得門堪羅雀。

 

（iStock）

 

　　現實世界中有不少人問人借錢、問親戚朋友借、問財務公司借，他們都說有能力才有人借給你。我不曉得怎樣才叫有能力，正如今天收到很多銀行來電，說有筆備用現金，由幾十萬到100萬，隨時可用。

 

　　但問題是借來做甚麼？許多人借錢就是貪可以分期還款，壓力少，但即使利息低，還是要還的。何況除非真的等錢用，借來的錢多數變成用途不大。若借錢是為了花費旅行更不應該，但沒收入的學生和收入低的年輕人，卻不怕借錢。他們是可以借多少，便借足多少。

 

　　有錢人也不怕借錢，他們借錢是為了做生意；他們借的是大錢，怕借得不夠，做不到更大的生意。他們借錢絕對不會私人借錢，反而會借錢給人，收極高利息。

 

　　中產階級卻怕借錢，怕還不到。

 

 

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