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27/05/2022

若用他們錢，他們會做嗎？

#打工皇帝 #工幹 #公司錢 #自己錢
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　上星期跟姐夫在清水灣鄉村俱樂部打高爾夫球，還有幾位先生，都是在大企業工作的超級打工皇帝。

 

　　「噢，打進了草叢。」一位先生把高爾夫球打進草叢，大家都替他可惜。

 

　　之後大伙走過草叢，這位先生完全沒有意欲走進草叢找回那個高爾夫球，只是叫球僮把一個新球放在草叢邊，然後繼續揮捍。

 

　　姐夫輕輕的說「你為甚麼不走進去把那個球找出來」，他說「費事了」。

 

　　離開時候，姐夫在車上說像他這些實業家，把球打進了草叢或偏離了球道的樹林水池，他們總會找辦法，走進草叢或在水邊看看，是否可以找到或把掉進水裏的高爾夫球撈過來，只有真正找不到或做不到才會放棄。那和每個高爾夫球值多少錢無關，而是不應浪費，這是態度。

 

　　但那些超級打工仔，因為是公司提供會籍，花的都是公司錢，打失了高爾夫球，用新的，也只是公司的錢，所以他們毫不著緊。姐夫笑說如果那些是他們自己錢，他們會否這樣呢？這也是態度。

 

　　這讓我想起在美國公司工作時的一些片段。

 

　　一年，我們要在中國內地不同城市做focus group，看看哪些城市比較接受我們產品，才決定是否在哪些城市開展業務。當時沒高鐵，7日跑5個城市，實在很累。一天在武漢由中午到晚上共出席了3場focus group，又累又餓；回到酒店大約是8時多一點，亞洲區MD說不如坐低傾幾句。

 

　　我們一行5人，走進餐廳坐下。當時餐廳經理說last order是9點，當時以為大家都會叫一點東西，意粉也好，三文治也好，但竟然沒有人叫食物。只有一、兩個同事點了啤酒。但我實在太餓了，點了一碗湯麵。

 

　　問這幾個來自英美和澳洲外國人，不餓嗎？他們都說不餓。我感到奇怪，今天我們在酒店吃了早餐，11點出發，12點第一個focus group，之後3點和6點，期間只有飲品和一些小吃，怎會不餓？但也沒有想甚麼。

 

　　到了第二天check out時，我才發現他們每一個人都在房間裏叫room service。他們原來不是不餓，只不過在房間裏吃。他們每一個人在餐廳傾了40分鐘之後，返回房間之後都不約而同叫了room service，為甚麼他們不在餐廳吃呢？

 

　　對，在房間吃，隨時可以，又可以自由自在一點。但在房間叫room service，同一款食物，價錢卻比餐廳高30%到50%啊。

 

(iStock)

 

　　如果那是他自己的錢，會否這樣呢？

 

　　另一次我美國直屬上司到上海工幹，我每半個月到上海出差都是住在日航酒店，因為是常客，有discount，每次訂房還包早餐。我喜歡那裏早餐有白粥，煮得特別好，鹹菜選擇也多。

 

　　上司住在威斯汀，他叫我在他離開上海那天早上，到他酒店一起吃早餐，他說威斯汀的自助早餐很吸引。當天在他住的酒店吃完早餐check out時，又是check out……他發覺遺忘了外套在房間，於是走回房間。

 

　　帳單出來，見到其中一項，是在酒店的Banyan Tree做Spa，盛惠人民幣1800元。在等公司車送他去機場時，他說Banyan Tree的Spa很好，叫我應該去試一試。從沒有想做spa可以開公數，即使做Spa或按摩也一定自己付費，往後幾年所見到的，都是這些超級打工皇帝怎樣濫用出差費用。

 

　　即如姐夫說的一句話，如果是他們自己錢，他們會那樣做嗎？

 

　　這就是態度。

 

 

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