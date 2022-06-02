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02/06/2022

讀醫行醫，除了賺錢，還講甚麼？

#子女 #名校 #家長 #身教
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　「媽咪，今日去同學生日會，她的家客人廁所比我們個廳還要大，工人都有十幾個……」

 

　　一個家住新界公屋女孩，成績優異，報讀港島區著名女校入學中一。開學一個月，同班同學生日，在家搞生日會，一眾同學搭車上山頂，發現同學爸爸是富豪名人。莊園別墅，下望維港兩岸，好不風光。

 

　　女孩返到家，媽媽問生日會好玩嗎？女孩很雀躍，把「所見所聞」如數家珍，娓娓道來。

 

　　很多父母聽到後，相信不是說「你嫁個有錢人咪唔使做啦」、就是「你勤力讀書，將來一樣可以有大屋住、大把錢」、或者「人家有錢人家的事」……

 

　　如果你是女孩媽媽，會說甚麼話？

 

　　這是真人真事，發生在我認識一位女士身上。她在我經常光顧的酒樓當部長，她見我女兒每次去酒樓都看書，感到好奇，說工作多年幾乎沒見過。當時我女兒仍讀小學，她女兒比我女兒小三歲，故大家話題接近，之後變得熟落。

 

　　她女兒很勤力讀書，聽教聽話之餘，也有主見。認為自己在新界區內Band 1 名校讀中學，始終不及到市區讀，見識都不同。於是自己去敲門，結果入讀了那家名女校。

 

　　當聽到女兒形容同學家興奮神色，她平靜的說：「有些人有錢，有些人不是，到你生日，你可以請你的同學來家裏玩。」

 

　　不錯，她沒有怕自己的家，比人家山頂別墅小而感寒酸、自嘆、逃避……又或者羡慕而叫女兒勤力讀書，追求大屋財富。她反而叫女兒請同學來生日會，她不怕女兒同學見到她們家住公屋而可能引發甚麼聯想，或令女兒不安不快。

 

　　她就是給女兒一個榜樣，人活在同一地方，不分貧富，不用羡慕他人，亦不要看扁別人。她示範了甚麼叫做不卑不亢，我不知道最終她女兒有沒有請同學到家開生日會，但多年之後，她女兒入讀大學時的選擇，令我相信她身教的結果。

 

（iStock）

 

　　她女兒在名校讀了6年，考DSE成績斐然，報讀醫學院，港大收了她。但中大又打電話叫女兒面試，她丈夫不同意，認為港大醫學院歷史悠久，而且名氣夠響。她問我意見，我說不妨見見，但一定要尊重女兒決定，因為這是她未來幾年學習和生活，若不喜歡，一定後悔，又有遺憾。

 

　　女兒去了面試，回來說要讀中大，丈夫反對，她沒所謂。她又問我，我問她女兒為甚麼選中大，她覆述女兒原話「港大教醫人，中大教醫德」；我說就憑這句話，應該知道怎樣選擇了。

 

　　這句話不完全代表兩間醫學院的教學理念，只是她女兒的個人感覺。但讀名校入大學，是為了賺錢；讀醫行醫，就當然為了將來賺錢，而且賺大錢，這似乎是大部分人的看法。

 

　　不過，這位女士的身教教導了女兒，明白讀醫行醫，除了醫人，還講醫德。

 

 

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