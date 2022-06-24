以功利主義角度吃東西

最近幫忙了任職酒店高層朋友，她的說要請我吃他們酒店自助餐，我婉拒了。

她以十分奇怪的眼光看著我，說：「沒有人不喜歡吃自助餐的，尤其是我們酒店。」

對，她說的對。香港人特別喜歡吃自助餐，她服務的酒店，自助餐一位難求。她說應付她的客人十分簡單，安排他們吃自助餐即可。

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我說不是不喜歡吃自助餐，也喜歡吃自助餐食物和環境，而是不喜歡吃自助餐時見到的氣氛。她立刻明白，說吃的人，不管有錢沒錢，人都「發了瘋」的去「搶」最矜貴的食物。

曾經有段時間，每個月都去上海出差5-8天，住的酒店都有自助早餐。上海住日航酒店，早餐十分豐盛，既有上海風味、有廣東選擇、亦少不了西式，當然最受歡迎的是日式了，所以早餐時分，特別多人。

日式早餐除了一般精緻小碟，還有關東煮、拉麵和十幾款新鮮魚生，間中還有拖羅和新鮮海膽，單是日式便有7、80款食物。每個月平均在上海有10天，但我吃的早餐都是一個樣，麵豉湯加兩碟日本早餐小吃、然後裝一碗飯，再加麵豉湯變湯飯，這就是我的早餐了。

吃早餐時，經常遇到香港上去同事，他們不但說我是一個很悶的人，而且還有「好蝕水」，意思是有得吃卻不去吃。他們每天早上在200多種食物中穿梭往來，每一轉都把盤子裝得滿滿，樂此不疲。

怪不得網上有專區教人怎樣可以在吃自助餐時，在最短時間內盡快「歸本」，例如吃幾多隻龍蝦、幾多隻阿拉斯加蟹腳、外加幾多隻生蠔…… 總之最好在頭30分到小時鐘內便把6、7百元的消費「吃」回來。之後吃甚麼，便是賺了。

這是把吃東西也變成功利主義，許多人還認為這才是正常。

朋友說她客人中不乏億萬富人，訂房也好、買月餅也好，一定問她有沒有自助餐券送；請吃飯都不吃米芝連星中菜，而是自助餐，最好有4張。她的觀察是有錢客人和一般客人都差不多，有著數攞到盡，而且在吃自助餐時也一樣，一定早到。

「平時約他們，『倒遲』，吃自助餐，早到；而且一定問龍蝦生蠔阿拉斯蟹腳可否不用出去攞，叫侍應直接送上枱。」她說客人都是先拼命吃最貴的食物，還有是一定坐到足，不會遲到早退。

吃東西，既是需要，亦是營養，還有價值和享受。

把吃東西也變成功利主義。試想，父母帶子女吃自助餐，以這樣態度吃的話，孩子會怎樣？怎樣認識食物？自然是價值先行，而不是是否需要、是否有營？

若把吃東西也變成功利主義的話，不吃自助餐的晚上，他們會認為吃了甚麼？享受嗎？或許他們正正享受以功利主義角度吃東西，所以才會平日死慳死抵，就為了去太酒店吃自助餐或來一次high tea。