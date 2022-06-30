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30/06/2022

私隱度是要付錢買的

#餐廳 #私竇 #有錢人
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　最近去了一些半公開餐廳，都是一些有錢人，幾個人夾錢，以投資者方式合作，以會所形式經營。

 

　　都是一個不就腳的地點，不起眼的大廈，有停車場，電梯直上，私隱度高；完全不設散坐，都是以大房配卡拉OK，像party room一樣。這些投資數以千萬計，而且陳設奢華。

 

(iStock圖片)

 

　　餐飲有不同菜系之餘，多有和食，這也十分正常，受歡迎嘛。廚師都是一流的，食材更以物以罕為貴作招徠；不管中式日式，每位以千元以上。以包房為主，一晚一房起碼一萬元；有私房菜的形，兼可自訂菜單，卻又有私竇之神髓。

 

　　目的就是讓客人招呼客人，尤其是好似國內大客，又或者是生意夥伴，又或者是有權有勢的人，總之就是有特別尊貴意思。

 

　　既然投資那麼大，消費能力要那麼高，為甚麼不在中環灣仔或銅鑼灣一帶呢？

 

　　當然是私隱了。這些房間，以這樣的消費作招徠，根本沒有多少街客；即使有，也是相熟友好，又或是友好的友好。試問一般人怎會去這些地方吃飯？所以主要就是招呼客人，或客人的客人，這類餐廳生意基本上是平日，方便應酬；星期六、日大家都返了家，應酬少了。

 

　　應酬，請客，又要吃得好，更要有特色。這些地方最好，如果去五星級大酒店，人來人往，是不是太張揚？類似私竇，私隱度最重要。以前那些傳統富豪一代、二代，在自己的酒店搞、有自己地方的就在自己地方。

 

　　現在即使上市公司主席，有錢也未必自己搞到一間酒店出來，於是這類小型半公開會所就開始大行其道。幾個人，反正自己都經常請客、經常有應酬，不如有自己地方；大家夾份，分別擔使費之餘，又大家請客應酬都會在自己地方，十分花算。

 

　　更何況請客最重要是食物外，還有陪客。陪客是甚麼人？可以有頭有面的權貴，亦可以是大家生意伙伴，但更多時是同撈同煲兄弟，又或是酒肉朋友，當然有些陪客，大家心照不宣。

 

　　這就是金錢世界中的一種遊戲法則。於是，要保護那些客人和陪客，貴一點也值得，私隱度是要付錢買的。

 

 

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