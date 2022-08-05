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05/08/2022

「你講，幾多錢？」

#航空公司 #門路 #飛行里數 #特權
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　「你真的君子。」朋友說為甚麼不找她。

 

　　話說疫情期間，累積飛行里數愈來愈多，卻不能兌換機票，有些要過期了。但因為期間誤會，其中十幾萬飛行里數給取消了。打熱線電話投訴，也無能為力。

 

　　一晚和朋友唱酒聊天，聊起此事，她是航空公司高層，說為甚麼不找她。

 

　　我說，首先忘記了有她這個在這家航空公司任職高層朋友；第二、覺得自己事先不好好去解決自己即將到期的飛行里數，也有一點責任；第三、這樣小事也找她這樣高層來處理，有點那過。

 

　　她說他們一天到晚不知收到多少電話，有朋友的、有朋友的朋友、甚至有朋友的朋友的朋友。叫我們去做這做那，保留里數事少，「夾硬」換取機票才麻煩。而且許多時都以為有錢大晒。

 

　　航空公司搞飛行里數，是希望留住忠誠客戶，但始終同公司也要賺錢，所以在每一航班上只有一定數目的機位作兌換之用。正因為先到先得，許多時換取機票確是一件麻煩事。

 

　　但我作為忠實客戶超過20年，都是自己兌換機票。多數是在網上兌換，有時要自己打電話上熱線，逐一時間逐一班機去問有沒有機位，雖然麻煩，也是無奈。

 

　　買不到機票，我上網自己再找另外一些時間，又或者改變行程；但有人找門路，沒問題，總之合情合法，也只是求一個人情。但更多的是不理情由，航班沒位，就說「你講，幾多錢？幫我搞掂張機票」。

 

　　即是人間給他一個人情，他卻以為有錢大晒。

 

　　航空公司機票價錢分10多20個層級，付出價錢多寡和是否取得機位有關。以前經常上海出差，為確保有機位，來回上海香港一般需要2000多元時，買的卻是3000多；就是要保證隨時去到櫃位，不管任何時間任何航班，只要有機位便可登機。

 

　　這是航空公司經營之道。嚴格來說，有人說「你講，幾多錢？」的話，航空公司是可以不讓買了平價機票客人機位，而讓他登上飛機的。但做人做事也不應該真的以為有錢可以大晒。

 

（iStock）

 

　　一年，在聖誕前英國倫敦發生大雪災，許多在英國讀書的香港學生會坐飛機回來過聖誕，但機場關閉了，許多人被迫滯留機場。朋友說收到了很多人打電話來罵他們，說為甚麼不派飛機去接他們的仔女回來，而讓他們的仔女像難民一樣滯留機場。

 

　　既然狂風暴雪，航班停飛時，又何來派飛機專機去接人回來呢？這不是顯淺的邏輯嗎？但這些人還在接受電視台訪問時，「理直氣壯」的說。

 

　　朋友說更多的是要他們安排子女進入航空公司貴賓室。當時每日幾班機，全部滯留機場，試想，幾天下來，有多少人滯留，即使航空公司貴賓室，相信也擠滿了人吧。雖然有些是航空公司貴賓，但更多的都不是，航空公司也無能為力吧？

 

　　何況大部分打電話給他們的都不是貴賓室會員，要破格收他們也不是不可能。朋友說當時已經借用了幾個function room也不夠用。即使入到了機場，也沒有水沒有食物。因為機場封掉了，任何人不得出入，基本上物資就是短缺。

 

　　最離譜的是很多人竟然說「你講，我有錢！帶我個仔入去貴賓室」、「要幾多？幫我買食物給我仔女！」其實，這不是錢的問題，而是情況不許可。既然有錢，這樣簡單的事，不就在香港安排一部倫敦汽車，送仔女經英法隧道往巴黎，再坐飛機回來，這不是一件簡單事嗎？如果仔女大一點，叫他們坐火車上曼徹斯特，然後坐飛機回來，不是方法嗎？

 

　　大家都明白那些父母無法幫到遠方子女的無力感和痛感；但也要明白人世間有些事就是要這樣面對。解決問題的方法比問題多，很可惜很多人毫無禮貌，濫用特權，以為有錢大晒。

 

 

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