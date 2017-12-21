《台股攻略－馮偉明》台股今日失守１０５００點

《台股攻略》台股今日跌１５﹒５５點，終場收１０４８８﹒９７點，成交金額為新台幣

９７９﹒３２億元。三大法人合計賣超１２﹒９５億元。

受美國稅改影響，周四歐洲股市可能進入震盪整理走勢。類股今日漲跌互見，其中貿易百貨

類股更下跌１﹒２％，光電也跌超過１％，電器電纜、電腦設備、電子零組件、橡膠、通信網路

、紡纖、金融、其他電子、電子通路、食品、化學、水泥、油電燃氣等也收黑。大立光早盤在新

台幣４１００－４２００元之間盤整，尾盤跌幅擴大，險跌破新台幣４１００元。電子三雄的台

積電全場力守在平盤之上，惟尾盤漲幅收細，僅小漲新台幣０﹒５元作收，鴻海則再度跌落到５

日線之下。

即將進入２０１８年，各界也將焦點放在美國新任聯儲局主席提名人鮑威爾對貨幣政策的規

劃及想法，依日前鮑威爾出席參院聽證會的談話，可預料貨幣政策將延續耶倫的溫和偏鴿步調，

未來對於金融監管也有望採較開放的立場。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

